Fonte: Getty Images Lady Helen Taylor

Conosciuta con il soprannome di Lady Melon, Lady Helen Taylor è la figlia del Duca di Kent, uno dei parenti più vicini alla Regina Elisabetta II e al suo fianco fino alla scomparsa, avvenuta al Castello di Balmoral l’8 settembre 2022. È una grande appassionata di moda, come ha avuto modo di dimostrare nel giorno dell’Incoronazione di Re Carlo, e ha lavorato – tra gli altri – anche per Giorgio Armani.

Lady Helen Taylor, chi è la figlia del Duca di Kent

Nata il 28 aprile 1964 a Coppins, nella casa di campagna che si trova a nord nel villaggio di Iver nel Buckinghamshire, è la figlia del Principe Edoardo – Duca di Kent – e di Katharine. Attualmente, si trova al 47° posto nella linea di successione al Trono britannico. Dei suoi due fratelli, solo uno rimane in linea di successione: è il maggiore George Windsor, Conte di St Andrews, che è 42° nella linea di successione al Trono inglese. Suo fratello minore, Lord Nicholas Windsor – che era paggio al matrimonio della Principessa Diana e dell’allora Principe Carlo – non è più in linea perché, come sua madre, si è convertito al cattolicesimo nel 2001.

È inoltre conosciuta con il soprannome di Lady Melon, di cui lei stessa ha spiegato l’origine: “Ero leggermente paffuta. Sono stati i ragazzi di Gordonstoun a chiamarmi così. Penso che ci siano solo due persone circa che mi chiamano così adesso. Il contesto originale è scomparso”. Oggi è una professionista affermata nell’ambiente delle case d’asta ed è sposata dal 18 luglio 1992 con Timothy Taylor. I due sono convolati a nozze nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, proprio come Harry e Meghan.

Chi è suo marito e quanti figli ha

Suo marito Timothy Taylor è un mercante d’arte ed è il figlio maggiore del comandante Michael Verner Taylor e di Susan Geraldine Percy. La coppia ha quattro figli, il primo – Columbus George Donald Taylor – è nato il 6 agosto 1994. Cassius Edward è invece venuto al mondo il 26 dicembre 1996 mentre la terza figlia, Eloise Olivia Katherine, è nata il 2 marzo 2003. La figlia minore, che hanno deciso di chiamare Estella Olga Elizabeth, è nata il 21 dicembre 2004.

La figlia del Duca di Kent ha partecipato all’Incoronazione di Carlo e Camilla, dimostrando tutta la sua passione per la moda. Ha infatti indossato un completo Dior bianco e nero con un cappello abbinato, senza trascurare i dettagli che l’hanno resa elegantissima.

La carriera nel mondo dell’arte e della moda

Ha iniziato la sua carriera presso la casa d’aste Christie’s, nel dipartimento contemporaneo nel 1984. Tra il 1987 e il 1991 ha lavorato come mercante d’arte e le è stato attribuito il merito di aver scoperto gli artisti Gary Hume e Rachel Whitehead. Ha però rifiutato l’opportunità di rappresentare Damien Hurst, come lei stessa ha avuto modo di dichiarare in un’intervista televisiva.

Negli anni, ha lavorato nel mondo della moda, diventando ambasciatrice di marchi tra cui Calvin Klein e Bulgari. Tra il 2001 e il 2018 è stata il volto di Giorgio Armani: “È un sogno assoluto avere un lavoro come questo. Viaggio molto e riesco a trascorrere la maggior parte del tempo con i miei figli. Sono totalmente coinvolta nelle loro vite. Sono molto fortunata”. È inoltre mecenate del CLIC Sargent Cancer Care for Children, è amministratore fiduciario della Royal Marsden Cancer Charity e fa anche parte del comitato consultivo del Glyndebourne Festival Opera, di cui era amministratore fiduciario.