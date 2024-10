Fonte: IPA Milly Carlucci, 70 anni in 7 foto

L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle è un pieno svolgimento e, ogni settimana, presenta ai telespettatori delle sorprese e dei colpi di scena sia in pista, che fuori dalla stessa. Anche nella puntata di sabato 12 ottobre 2024, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere i tanti affezionati telespettatori del programma televisivo con la presenza di una coppia di ospiti davvero speciali. Si tratta di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme nella vita e, adesso, anche nella pista da ballo.

La conduttrice e il giornalista sportivo, infatti, ricopriranno il ruolo di ballerini per una notte, nel prossimo episodio del famoso dancing show. Ad annunciare la notizia è stata la stessa Milly Carlucci con un filmato condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma televisivo.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa ballerini per una notte

Milly Carucci è la padrona di casa di Ballando con le stelle fin dalla prima edizione, andata in onda nel lontano 2005. La presentatrice accompagna il racconto della gara di ballo con professionalità e un’eleganza innata, gestendo anche le situazioni più complicate, come le liti tra la giuria e i concorrenti, abbastanza frequenti nel dancing show.

Ogni puntata, inoltre, oltre alle esibizioni dei vip in gara, è caratterizzata dalla presenza di uno o due ballerini per una notte, dei vip che, anche se non partecipano alla competizione a coppie, imparano una coreografia per colpire la giuria e creare, così, un tesoretto di voti aggiuntivi per uno dei concorrenti, deciso da Alberto Matano.

Si tratta, quindi, di un aiuto importante per la possibile salvezza dall’eliminazione. Dopo la chiacchierata presenza, lo scorso sabato, di Barbara D’Urso, scesa nella pista da ballo del dancing show come ballerina per una notte, adesso, sarà la volta di una coppia molto amata. Infatti si esibiranno, nella puntata del 12 ottobre 2024, Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I due volti noti dello spettacolo italiano, di recente, hanno festeggiato le nozze d’argento e la conduttrice televisiva ha scelto d’indossare, nuovamente, l’abito scelto per le loro nozze.

L’annuncio di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha annunciato l’arrivo di Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Ballando con le stelle con un post social, come di consueto con gli annunci importanti che riguardano la trasmissione televisiva: “Amici di Ballando con le Stelle, vi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa terza puntata, perché abbiamo due ballerini per una notte. O forse dovrei dire uno perché in realtà è una coppia. Non è semplicemente una coppia di ballo, ma è una coppia nella vita. Trattasi di Fabio Caressa e Benedetta Parodi; quindi è un gioco in famiglia tra calcio, cucina. Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista”.

Intanto, in attesa della terza puntata dal dancing show, non mancano gli imprevisti e gli scontri tra le diverse coppie in gara. Sonia Bruganelli, infatti, ha svelato di avere una costola rotta e di essersi seduta a terra, durante la votazione della giuria alla sua ultima esibizione, proprio per questo motivo.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, la conduttrice televisiva avrebbe scatenato il malcontento anche del fidanzato Angelo Madonia, vista l’infelice battuta fatta a Guillermo Mariotto, che lo vedeva protagonista.