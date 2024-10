Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è una delle concorrenti dell’edizione attuale di Ballando con le Stelle, trasmissione televisiva in cui lavora anche il suo nuovo fidanzato, Angelo Madonia, a cui è legata da diverso tempo. Nelle diverse puntate del dancing show, l’esperta di casting si esibisce davanti alla temuta giuria, in coppia con Carlo Aloia, professionista che le sta insegnando i passi principali delle più note danze latino-americane.

Le esibizioni dell’opinionista televisiva, però, non hanno riscosso sempre il favore della giuria, che si è aperta in diverse critiche contro la coppia di danzatori. Durante il confronto coi giurati, nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 12 ottobre 2024, però, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una confessione sulla sua vita dopo il divorzio da Paolo Bonolis e su come le persone s’interfacciano con lei adesso.

Sonia Bruganelli, la confessione in diretta

Sonia Bruganelli ha deciso di mettersi in gioco e di scendere sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, programma televisivo di punta di Rai Uno. Le sue prodezze da ballerina, però, non hanno del tutto convinto la giuria che, nelle diverse puntate, ha mosso diverse critiche all’opinionista, tanto che si è parlato di una Sonia Bruganelli infuriata dietro le quinte del secondo episodio del dancing show.

L’opinionista, però, è riscesa in pista, la settimana successiva, con grande forza di volontà, visto che, nel frattempo ha subito un serio infortunio a una costola: “Dopo una presa, ho sentito un dolore forte, ho continuato la coreografia e dopo l’ultima presa mi sono sentita svenire… La notte non ho dormito e domenica ho capito che qualcosa non andava e sono andata a fare la lastra ed effettivamente c’era la frattura”.

Anche in questo caso, però, alcuni membri della giuria hanno mosso delle critiche all’opinionista, dopo la sua esibizione. Rispondendo agli appunti dei giurati, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a una confessione, svelando le difficoltà subite dopo il divorzio da Paolo Bonolis: “Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona con me in maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente”.

Marco Salvati risponde a Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha parlato di sé apertamente, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, svelando di aver notato delle differenze nell’atteggiamento delle persone nei suoi confronti dopo il divorzio, essendo, a suo dire, aumentate le critiche verso di lei. Dopo le parole in diretta dell’opinionista, Marco Salvati, ex autore di Avanti un altro, ha deciso di risponderle, pubblicando un post su X: “Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.