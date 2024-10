Fonte: IPA Alan Friedman

Alan Friedman è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nello studio Rai ha raccontato la propria esperienza a Ballando con le Stelle, e non solo. Spazio anche alla sua vita privata, con tanto di raffronto tra mondo televisivo e politico.

La dieta di Alan Friedman

Non appena entrato in studio, Alan Friedman ha subito fatto sfoggio del suo fisico. È cambiato notevolmente rispetto agli ultimi anni ed è tutto merito di Ballando con le Stelle. Ha ricevuto i complimenti di Caterina Balivo e gli applausi del pubblico, anche se un ruolo cruciale lo ha giocato sua moglie Gabriella.

Quando Milly Carlucci gli ha proposto di prendere parte al suo programma, la risposta d’istinto del giornalista è stata negativa. Fuori forma, in sovrappeso e decisamente non pronto a fronteggiare una prova di questo calibro.

Fonte: IPA

Sua moglie ha però preso in mano la situazione, imponendogli un totale addio a tutto ciò che di buono era solito mangiare e bere: “Mi ha detto ‘niente dolci, niente pasta, niente pizza e niente vino’. Solo proteico e anche allenamento per 1 ora ogni giorno alle 7 del mattino”. Ha tenuto fede all’impegno preso, dando inizio a dieta e allenamento a inizio agosto, quando di fatto ha ricevuto la proposta da parte della Carlucci. In questo tempo ha perso ben 16 kg.

Alan Friedman e sua moglie, la loro storia

Da New York a Lucca di distanza ce n’è molta. Come si sono conosciuti, dunque, Alan Friedman e sua moglie Gabriella Carignani? Negli anni ’90 lui aveva acquistato una casa nelle colline toscane, ritrovandosi proprio lei come vicina di casa.

Fin da subito, però, ha voluto chiarire alla padrona di casa come in questa vicenda non ci sia spazio per alcuno scandalo: “Nel 2001 loro si sono lasciati e nel 2008, ben sette anni dopo, ho iniziato a mandarle delle emoji con un vecchio telefonino Nokia. Le mandavo un cuore con la freccia di Cupido, ma lei credeva scherzassi”.

Nel 2009 l’ha poi invitata a una cena davvero speciale, in compagnia di Burt Bacharach, che teneva un concerto a Lucca. Un primo appuntamento davvero speciale, seguito da un tenero bacio che ha dato inizio alla loro splendida storia d’amore. Oggi i due sono più felici che mai ma, a dispetto di quanto si legga sui giornali, non vivono affatto a Forte dei Marmi. Si dividono infatti tra la Svizzera e Lucca.

Fonte: IPA

Lui ha grande rispetto per lei, che definisce l’amministratrice delegata della sua vita. Ne parla con sguardo fiero e innamorato, sottolineando anche come sia al suo fianco in quest’esperienza televisiva e non solo. Lo aiuta a fronteggiare al meglio le critiche. Lo spinge a fregarsene di tutti ma non funziona. Ha infatti spiegato di non riuscire a ignorare le voci altrui che gli danno contro.

Dalla politica a Ballando con le Stelle

È di certo strano vedere una figura come Alan Friedman a Ballando con le Stelle. Nel corso dell’intervista ha ironicamente spiegato come sia più snervante sottoporsi al giudizio di Selvaggia Lucarelli che intervistare Putin (cosa che lui ha fatto nel 2015). Del resto quello è il suo mondo, come dimostra anche l’intervista a Donald Trump sul suo aereo privato. La vera sfida è ballare in televisione e sottoporsi allo sguardo severo del pubblico.

Ha poi raccontato d’aver ricevuto un apprezzamento inatteso da parte del mondo della politica. Durante la presentazione del suo ultimo libro, infatti, è stato avvicinato da esponenti di vari partiti di destra e sinistra. Tutti volevano però parlare di Ballando con le Stelle.

A sorpresa gli è anche giunta una telefonata da parte di Elly Schlein: “Domenica pomeriggio ero a casa e squilla il telefono. Era Elly Schlein, che non sentivo da sei mesi o un anno. Voleva complimentarsi con me. Mi ha detto che aveva seguito Ballando alle due di notte su RaiPlay, dopo un comizio. ‘Ti ho visto e sei stato strepitoso’”.