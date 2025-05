Nicole Kidman, il taglio corto a 57 anni è sensazionale

Dopo un anno di successi, Nicole Kidman ha calcato il blue carpet al Met Gala in Balenciaga e con un taglio corto inaspettato: tutti i dettagli sul suo "The Superfine tailored short cut"

Fonte: Getty Images Nicole Kidman al Met Gala 2025

L’indimenticabile vaporosa chioma riccia in stile preraffaelita è ciò che da sempre contraddistingue l’immagine con cui il grande pubblico ha conosciuto Nicole Kidman: riconoscibile caratteristica a segnare il suo debutto trent’anni fa con il thriller Dead Calm, quella peculiare capigliatura è stata recentemente ritrovata, con l’immenso piacere dei più nostalgici, nella serie tv The Undoing. Ora, però, quel capitolo sembrerebbe essere stato chiuso. Una volta tanto lontano da esigenze di copione – forse – l’attrice di origini australiane ha scelto di stravolgere il proprio look, cedendo alla contagiosa tendenza del corto proprio nel suo anno di gloria.

Nicole Kidman, tutto sul suo nuovo taglio corto ultra chic

Pare che questa volta sia tutto vero: dopo essersi data a numerose – e tutte biondissime – rivoluzioni d’immagine, prima sul set di Holland e poi su quello di Nine Perfect Strangers, Nicole Kidman ha trovato il coraggio di abbandonare la lunga chioma fragola in favore di un taglio corto dal piglio sofisticato.

Al posto delle lunghezze scalate alla Babygirl ora spicca un hairstyle deciso, corto e scuro in prossimità della nuca ma ancora accessoriato di ciuffo lungo, per lei un grande classico a cui, almeno per il momento, non è in grado di rinunciare: un piccolo ed apparentemente insignificante dettaglio, che le consente però di mantenere lo stesso stile di sempre, di riconoscersi nel cambiamento.

Fonte: Getty Images

Palcoscenico del nuovo – e chiacchieratissimo – look è stato il Met Gala, avvenimento che ha rimediato senz’altro un posto d’onore sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York alla star. Le abili mani dietro al taglio scultoreo? Quelle di Adir Abergel, noto hairstylist che ha battezzato la propria opera con il nome di The Superfine tailored short cut, per tutti coloro che volessero replicarla prossimamente.

Insomma, avremmo dovuto aspettarci tutto questo: il 2025 ha ampiamente dimostrato come corti e cortissimi stiano regnando sovrani sulle tendenze capelli del momento, tra pixie-cut alla Mia Farrow in Rosemary’s Baby, caschetti affilatissimi e grintosi mullet.

Non è la prima volta, però, che l’attrice premio Oscar sperimenta con i capelli corti: impossibile dimenticare il suo ruolo in Birth, nel 2004, come vedova addolorata. Molto dopo, la Kidman ha sfoggiato un taglio similare a quello nel film di Jonathan Glazer nella serie tv Roar, ricorrendo in quel caso ad una parrucca. Ebbene sì, l’attrice è solita affidarsi a chiome posticce nelle numerose occasioni in cui un copione richiede una trasformazione. Lo stesso è accaduto quando ha recitato in Lion e anche all’epoca del mullet della poliziotta Erin Bell in Destroyer, nel 2018. Che sia successo anche questa volta? Soltanto la pazienza ce lo svelerà.

Nicole Kidman ai Met Gala con un abito da 700 0re di lavoro

Come degno completamento del beauty look da urlo, a far brillare sul blue carpet Nicole Kidman è stata una creazione di Balenciaga che ha richiesto ben settecento ore di lavoro, riedizione di un look del 1952 del celebre designer.

Si trattava di un abito su misura, moderna reinterpretazione di un iconico modello couture disegnato da Cristóbal Balenciaga, realizzato in organza di seta e con gonna ampia, caratterizzata da diverse sottogonne a valorizzare la silhouette, particolareggiato da fiocchi in raso su vita e fianchi. Si abbinavano perfettamente alla raffinata mise degli orecchini a foglia tempestati di diamanti, a porre ancor di più l’accento sul taglio, dei guanti classici e dei tacchi vertiginosi con cinturino alla caviglia.