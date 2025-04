Nicole Kidman, i look country-chic sul set di Holland

Immersa in un mondo apparentemente idilliaco, con variopinti tulipani e mulini a vento a mascherare una macabra realtà, Nicole Kidman in "Holland" è Nancy: focus sugli inaspettati look dell’attrice

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Nicole Kidman sulla locandina di "Holland"

Un periodo di grandi soddisfazioni per Nicole Kidman, talora alle prese con personaggi impeccabili, talora ribelli, ma sempre bersagliata dai riflettori. Dopo il ruolo principale nell’erotico Babygirl, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, che l’ha vista esplorare il piacere femminile all’interno di una relazione extraconiugale insieme ad un collega più giovane, l’attrice di origini australiane è tornata ad interpretare le parti della moglie perfetta in un thriller ad alta tensione.

È questa l’etichetta di Holland, disponibile su Prime Video dal 27 marzo, dove l’ormai ex boss lady impersona una casalinga esemplare tutta casa, scuola e chiesa, quadretto avvolto da una variopinta cornice di tulipani a dar vita ad un sognante immaginario bucolico. Ben lontano dai rigorosi completi abbottonati che le abbiamo visto indossare appena qualche mese fa, eccola questa volta sullo schermo in tutta una serie di look di stampo country-chic che la collocano perfettamente all’interno della tranquilla cittadina a far da sfondo alle vicende.

Nicole Kidman, le mise country-chic da casalinga perfetta sul set di “Holland”

In mezzo a mulini a vento, verdi distese punteggiate da coloratissimi tulipani, danze e costumi tradizionali corredati di zoccoli di legno, in Holland vediamo Nicole Kidman parte di una serena famigliola che conduce felicemente la propria vita in una singolare località nel Michigan, plasmata sui tipici paesini olandesi.

Fonte: IPA

Perfettamente calata nel personaggio di madre attenta ed amorevole moglie, come si può notare all’interno del film l’attrice è stata per l’ennesima volta protagonista di un cambio look: a sostituire l’usuale lunga chioma bionda a contraddistinguerla questa volta è un caschetto vaporoso, tenuto sempre in posa da piccole forcine, mentre al posto dei sensuali abiti che siamo abituati a vederle sfoggiare vi sono indumenti sobri, quasi castigati, a comporre look di gusto country-chic.

Fonte: IPA

Eccola dunque indossare avvolgenti cardigan, pullover abbondanti e camicie classiche – nel caso di questi scatti estrapolati dal set a fiori – accostati a gonne midi o semplici jeans e, ancora, blazer ed abiti chemisier a quadri.

Di cosa parla “Holland”: la trama del thriller folkloristico con Nicole Kidman

La pellicola, presentata in anteprima in occasione del South by Southwest Film Festival lo scorso 9 marzo 2025, mostra tutti i presupposti per essere un thriller suggestivo, complici le apparentemente idilliache atmosfere invero dense di tensione – magistralmente catturate dal direttore della fotografia Pawel Pogorzelski, da Hereditary e Midsommar – e l’interpretazione intensa dell’attrice, nuovamente immersa in un ruolo drammatico e ricco di sfumature.

In Holland Nicole Kidman veste i panni di Nancy Vandergroot, insicura madre di famiglia dall’apparenza impeccabile: nella vita è un’insegnante scrupolosa, mentre tra le quattro mura di casa – una gran bella casa – è una casalinga devota. Tutto è portato avanti con un certo rigore, come a voler dipingere il quadro perfetto di una “esistenza” (così lei, profondamente insoddisfatta , la definisce ad un certo punto del film) che pare scorrere in perfetta armonia con la quiete a regnare sovrana nella paradisiaca cittadina di Holland, in Michigan.

Quiete che ben presto si rivelerà nient’altro che una facciata stantia: un oscuro segreto è silenziosamente alimentato nell’ombra, e minaccia di sconvolgere la sua esistenza e quella di suo figlio. Tutto ha inizio quando la donna inizia a sospettare che suo marito, oculista e pastore della cittadina impersonato da Matthew Macfadyen, le nasconda qualcosa e, con l’aiuto di un caro collega, si immerge in un’indagine personale che la porterà a scoprire verità inquietanti, ben peggiori di ciò che aveva solo osato immaginare.