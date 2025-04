Nicole Kidman, la trasformazione per Nine Perfect Strangers 2: i dettagli del nuovo look

"Nine Perfect Strangers 2" è in arrivo: Nicole Kidman vestirà nuovamente i panni dell'enigmatica guru Masha Dmitrichenko, ma questa volta con un aspetto del tutto inedito

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Nicole Kidman

Dopo il clamoroso successo di Babygirl – thriller erotico in concorso alla passata Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – e la conseguente vittoria del Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Nicole Kidman si trova nuovamente sotto i riflettori ma, questa volta, con un aspetto tutto nuovo: la biondissima attrice premio Oscar vanterebbe attualmente un look inedito, causa il copione di Nine Perfect Strangers 2.

Nicole Kidman irriconoscibile sul set di “Nine Perfect Strangers 2”

Fascino indiscutibile, occhi color del ghiaccio e onnipresente chioma bionda sono soltanto tre dei principali tratti a comporre l’iconico signature look di Nicole Kidman, tendenzialmente rimasto invariato nel corso della sua variegata carriera.

È alla soglia dei 58 anni, inaspettatamente, che la vediamo iniziare un capitolo come trasformista: se nel recente thriller Holland, attualmente disponibile su Prime Video, la si vede sfoggiare un inatteso caschetto corto color ginger, durante i photocall del press tour la si è ammirata talvolta con i capelli lunghissimi a scendere sulle spalle, talvolta raccolti in una maxi coda di cavallo. Ma non è ancora finita: è infatti con l’arrivo della seconda stagione di Nine Perfect Stragers 2 che ha coinciso l’ultimo colpo di scena.

Durante il sequel della seguitissima serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty – disponibile sempre su Prime Video Italia il prossimo 22 Maggio con i primi due episodi – si vedrà Nicole Kidman interpretare Masha con un taglio corto nuovo di zecca, a renderla a tratti irriconoscibile.

Se nella prima parte la guru guaritrice sfoggiava una lunga chioma da sirena con tanto di scriminatura centrale ed onde strette, ora eccola sul set con un caschetto razor cut tinto in biondo platino che scende affilatissimo sino alla clavicola, accessoriato di frangetta piena ma aperta sulla fronte, esattamente come le tendenze capelli della primavera 2025 prevedono.

Le prossime avventure a veder protagonisti i “nove sconosciuti” troveranno la loro ambientazione sulle Alpi austriache, un panorama naturale mozzafiato distinguibile per luci ed atmosfere glaciali, ed è proprio a quest’ultimo che la nuova acconciatura di Nicole Kidman si ispira: ecco perciò spiegato l’addio alle amate sfumature dorate, in favore di un platino omogeneo e freddissimo – rigorosamente abbinato al make-up essenziale e giocato su valori chiari – che vuole confondersi con i paesaggi innevati e le gonfie nubi a contraddistinguerlo.

“Nine Perfect Strangers 2”, di cosa parla la seconda stagione della serie tv Prime Video

In approdo sulla piattaforma streaming di Prime Video il prossimo 22 Maggio, Nine Perfect Strangers 2 torna con vicissitudini del tutto inedite: la trama vedrà i nove sconosciuti di cui il titolo parla – tutti legati tra loro in modi che mai potrebbero immaginare – venire invitati dalla enigmatica guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a prendere parte ad un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache.

Nel corso di una settimana ed una volta sul posto lei condurrà i partecipanti, provenienti da contesti diversi, sull’orlo del baratro spingendoli oltre i propri limiti fisici e psicologici: riusciranno a resistere? Ci riuscirà lei stessa? Masha sembra essere disposta a tutto pur di guarire ogni persona coinvolta nell’esperimento, sé compresa.