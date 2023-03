Rocío Muñoz Morales, il padre lotta per la vita: “Sei un guerriero”

Fonte: Ansa Rocío Muñoz Morales

Non è mai facile affrontare il dolore delle persone care, e quando a soffrire sono quelle che amiamo di più è inevitabile non lasciarsi coinvolgere e star male insieme a loro. Lo sa bene Rocío Muñoz Morales, che ha dedicato al suo amato papà parole toccanti su Instagram. Nel lungo post l’attrice ha svelato che il padre sta combattendo contro una malattia, una lotta per la vita che sta segnando tutta la sua famiglia.

Rocío Muñoz Morales, le parole per il padre su Instagram

È un periodo complesso per Rocío Muñoz Morales e per la sua famiglia: lo ha svelato la stessa attrice in occasione della Festa del papà, condividendo su Instagram una dedica molto toccante al suo amato papà, che in questo momento sta affrontando le sofferenze di una malattia.

L’attrice ha infatti pubblicato uno scatto – risalente alla scorsa estate, quando fu madrina del Festival di Venezia – in compagnia del padre, abbattendo quella riservatezza che contraddistingue da sempre lei e il suo compagno.

“Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze – ha scritto a corredo della foto insieme al padre -. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato”.

Una battaglia difficile per Rocío e per tutta la sua famiglia, che come tante altre sta affrontando il dolore e la sofferenza di una persona cara. E deve esserlo soprattutto per lei, la “piccola di casa”: l’attrice ha infatti due sorelle maggiori, Pilar e Veronica, che hanno rispettivamente 15 e 14 anni più di lei, che sono state per lei anche migliori amiche e mamme, come ha raccontato in una delle sue rare interviste.

Rocío e l‘amore con Raoul Bova

In occasione della Festa del papà non poteva mancare anche una dedica al suo amato compagno, Raoul Bova, e padre delle loro bambine. “Non posso dimenticare il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo“, ha scritto su Instagram.

I due attori stanno insieme dal 2012, quando si conobbero sul set di Immaturi, e da allora non si sono più lasciati. Un amore forte e solido, che non si è mai lasciato scalfire dalle numerose voci di crisi che ciclicamente ritornano sul loro conto.

Rocío e Raoul in questi anni hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata, anche se hanno ceduto a qualche dichiarazione sul matrimonio e a quella fatidica proposta di Bova che non è (ancora) arrivata. “Me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta”, aveva dichiarato lei qualche tempo fa.

Poi era stato lo stesso attore ad aprire uno spiraglio sulle nozze: “Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta. Io credo nel matrimonio, ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”.