Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, la verità sulla presunta crisi

Le voci di crisi, si sa, non perdonano: quando iniziano a circolare dei rumor su una presunta rottura, è difficile farsi un’idea più precisa e distinguere il vero dal falso. Nel caso di Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, tuttavia, sembra che l’arcano sia stato svelato, e a poco tempo di distanza dalla presunta crisi. Finalmente è arrivata la verità: nessun “temporale” si è abbattuto sui due, contrariamente al dettaglio che aveva fatto pensare al peggio.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova non sono in crisi

Un legame bellissimo, un rapporto che ha fatto sognare e che si è forgiato nelle difficoltà, come molti degli splendidi amori che sanno resistere al tempo e che imparano sin da subito a superare gli ostacoli. Qual è il motivo per cui sono iniziate a circolare tale voci? Per Rocío e Raoul, infatti, era prevista una premiazione al Cinemagia Awards. Un’occasione importante, in cui tutti aspettavano la presenza della coppia al completo.

Tuttavia, all’evento ha partecipato esclusivamente Rocío, dando così adito al chiacchiericcio in rosa: come mai Raoul non era presente? Una crisi, una distanza improvvisa, un allontanamento? Nulla di tutto questo, e a svelare il retroscena più importante è stato Novella 2000. Bova non è riuscito a raggiungere la sua Rocío al Cinemagia Awards a causa di un ritardo sul set di Don Matteo. Ma non è solo questo che ha scacciato via le nuvole della crisi.

Una coppia affiatata: sono già una famiglia

A seguito di un’intervista concessa a Grazia, Raoul e Rocío si sono mostrati più affiatati che mai. Quale crisi, ci chiediamo noi, soprattutto perché, come ha detto l’attore, nonostante non siano ancora convolati a nozze, sono già una famiglia a tutti gli effetti. Per Rocío, tuttavia, è importante che sia Raoul a chiederlo: “Io sono all’antica. Se mai succederà significherà che Raoul me l’ha chiesto come si deve”.

Raoul si è lasciato andare a dolci confidenze: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”. La coppia è legata dal 2013: insieme hanno avuto anche due figlie, Luna e Alma. Tra difficoltà e presunte crisi – la penultima risalente al 2019 – c’è da dire che i due sono sempre stati molto riservati e non hanno mai condiviso informazioni sulla loro vita privata.

Tuttavia, nonostante le diversità, i litigi di coppia non appartengono a nessuno dei due: Bova è testardo e permaloso, a dire di Rocío, mentre quest’ultima è molto gelosa, e non è mancata qualche “sfuriata” in passato.