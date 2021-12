Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova in crisi: il dettaglio che alimenta i sospetti

Venezia 2021: Rocio rispolvera il nero, ma Serena Rossi è principesca

Un’assenza che si è fatta sentire, quella di Raoul Bova, che ha lasciato sola la sua Rocìo Muñoz Morales in occasione dei Cinemagia Awards. Per l’evento, che si è tenuto al St. Regis Hotel di Roma, era atteso anche l’attore romano che invece non si è presentato, contrariamente a quanto era stato annunciato dalle note stampa. Lei è così arrivata senza il suo compagno, senza però specificare quale sia stato il motivo.

Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova in crisi

Chiaramente, quest’imprevisto ha scatenato immediatamente la curiosità dei presenti, che hanno anche pensato a un problema di salute improvviso che gli avrebbe impedito di raggiungere la cerimonia dell’evento. Non ci sono state dichiarazioni da parte di Rocìo Muñoz Morales, che invece si è limitata a svolgere il compito per il quale è stata chiamata a presenziare alla serata.

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che la coppia stia attraversando un periodo di crisi e che, addirittura, non si siano rivolti la parola per giorni. Questo potrebbe essere il motivo dell’improvvisa ritirata di Bova, che non è stato al fianco della sua compagna diversamente da quanto è sempre accaduto.

I due, che sono legati dal 2013, sono genitori di due meravigliose bambine: Luna e Alma. Nonostante siano due personaggi noti (e amati) del mondo dello spettacolo, Raoul Bova e Rocìo hanno sempre preferito mantenere separata la loro vita privata dal lavoro, per proteggere la loro unione e la famiglia che hanno deciso di formare insieme.

Le prime voci già nel 2019

Non sarebbe comunque questo il primo periodo di difficoltà attraversato dalla coppia, che ha comunque dimostrato di saper rimanere unita nonostante i tanti ostacoli che hanno dovuto superare. Si è parlato di una presunta crisi anche nel 2019, a causa della gelosia di lui nei confronti della compagna perché troppo impegnata con il lavoro. La rottura imminente è stata però smentita attraverso un post su Instagram.

Una situazione, questa, che si scontra con le dichiarazioni di Rocìo Muñoz Morales dell’estate 2021, quando aveva parlato del desiderio di un terzo figlio e della voglia di essere ancora madre dopo Luna e Alma. Tuttavia, ha specificato che quest’eventualità non è stata messa in cima alle priorità, poiché il suo compagno è padre di altri due ragazzi avuti dalla ex moglie Chiara Giordano, Alessandro Leon e Francesco, che rappresentano un carico di responsabilità da non sottovalutare.