Raoul Bova: la sorpresa di Rocio e le nozze segrete a 50 anni

editato in: da

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

La sorpresa di Rocio e il progetto delle nozze segrete a 50 anni: Raoul Bova sarebbe pronto a sposare la compagna e sarebbe già tutto pronto per il matrimonio. A svelarlo il settimanale Nuovo, secondo cui l’attore avrebbe preso una decisione definitiva e presto giurerà amore eterno alla Morales.

La decisione sarebbe arrivata in occasione dei 50 anni dell’attore e dopo un periodo piuttosto duro per Raoul che è rinato proprio grazie a Rocio. La perdita degli amati genitori infatti ha segnato profondamente il divo italiano che si è trovato ad affrontare anche problemi lavorativi dopo essersi rotto una gamba. Una situazione complicata per Bova che, ingrassato di 20 kg, non si riconosceva più.

“Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo – ha raccontato, spiegando il suo disagio -. Il lavoro non andava troppo bene perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Ho detto basta”. Poi la rinascita, grazie a Rocio che non l’ha mai lasciato solo ed è sempre rimasta al suo fianco insieme alle figlie della coppia, Luna e Alma.

Un amore grande che presto potrebbe essere coronato dal matrimonio. Le nozze, come anticipano alcune fonti vicine alla coppia, potrebbero avvenire in gran segreto, rispettando l’ormai nota riservatezza di Rocio e Raoul. I due hanno sempre vissuto il loro amore, nato sul set, lontano dai riflettori e dai pettegolezzi. Anche in occasione dei 50 anni di Bova, la compagna ha voluto organizzargli una festa a sorpresa con gli amici più cari e senza la presenza di vip.

Un party con pochi intimi in cui erano invitati gli amici di sempre dell’attore e i figli – non solo Luna e Alma, ma anche Alessandro Leon e Francesco frutto del legame con Chiara Giordano. Unica testimonianza della festa, in cui non sono stati ammessi i paparazzi, uno scatto pubblicato da Rocio su Instagram. “Follemente”, ha scritto l’attrice, commentano una foto in cui bacia Raoul di fronte ai fuochi d’artificio. Un preludio della festa che accompagnerà il matrimonio della coppia, pronta a coronare un legame fortissimo e un amore senza fine.