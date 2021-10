Rocìo Muñoz Morales, terzo figlio con Raoul Bova: “Ci stiamo pensando”

Festa del Cinema di Roma, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales innamorati sul red carpet

Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo. Sono anche genitori di due splendide bambine, Luna e Alma, alle quali vorrebbero dare un fratellino. L’attrice spagnola si è raccontata in una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, nella quale ha anche parlato della possibilità di una nuova maternità dopo quelle vissute da giovanissima.

Rocìo Muñoz Morales: “Vorrei un altro figlio”

Il desiderio di essere mamma l’accompagna di giorno in giorno, nonostante un terzo figlio non sia nella lista delle sue priorità ma rimane più un sogno nel cassetto: “Ogni tanto ci pensiamo a un altro figlio, ma non è la priorità. Lui ha già altri due figli, è una responsabilità. Però mai dire mai nella vita. Con i miei figli io sto tutto il tempo che posso, corro come una pazza la mattina perché voglio accompagnarle a scuola”.

L’attrice spagnola ha quindi pensato anche ai figli che Raoul Bova ha avuto dalla sua ex moglie, Chiara Giordano, che adesso sono adulti. Alessandro Leon e Francesco sono nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001. Non amano i riflettori e sono molto riservati, ma talvolta sono stati fotografati insieme ai genitori e comparsi sui social.

Proprio perché Raoul è già papà di altri due figli, il sogno di Rocìo Muñoz Morales potrebbe rimanere tale, anche se col tempo potrebbe anche pensare di poter cambiare idea. Con Alma e Luna, formano comunque una bellissima famiglia. Avere un altro bambino sarebbe il coronamento perfetto di quest’amore che dura da anni e che li tiene uniti.

Rocìo Muñoz Morales a Le Iene

La bella attrice spagnola ha appena debuttato come conduttrice a Le Iene, in una nuova edizione nella quale si è dato spazio a 10 delle donne più in vista del momento. L’annata 2021-2022 è iniziata con Elodie, che ha sorpreso per il suo monologo tutto incentrato sulle donne. Hanno colpito la sua bellezza e la sua simpatia, entrambe caratteristiche che già si conoscevano di lei. Come presentatrice, Rocìo Muñoz Morales ha anche una grande esperienza alle spalle, quella sul palco del Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti.