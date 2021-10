Don Matteo, Terence Hill tornerà: le rivelazioni di Frassica

Terence Hill tornerà in Don Matteo. Il colpo di scena riguardo una delle fiction più amate della tv, arriva grazie a Nino Frassica, attore dello show e grande amico di Hill. La prossima stagione della serie tv, come anticipato, dovrebbe portare a un passaggio di testimone fra Terence, che aveva annunciato di voler lasciare, e Raoul Bova, nuovo protagonista.

Secondo quanto rivelato da Frassica però l’attore di Don Matteo non abbandonerà definitivamente la fiction e ci sarà un suo ritorno dopo una breve assenza. Il comico, che interpreta il carabiniere Nino Cecchini, si è lasciato andare ad alcune rivelazioni nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa.

Frassica ha spiegato che il personaggio di Don Massimo, a cui presta il volto Raoul Bova, non sarà “definitivo”. “Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via – ha rivelato -. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci”. L’attore ha dunque sottolineato che Terence Hill non lascerà del tutto lo show, ma tornerà. Un vero e proprio colpo di scena per i fan di Don Matteo che avevano accolto con una certa disperazione la notizia del suo addio.

Nei giorni scorsi il regista di Don Matteo, Luca Bernabei, aveva annunciato la fine delle riprese. In un video il cineasta aveva svelato gli ultimi emozionanti ciak di Hill e la commozione sul set. Qualche mese fa, Jess, figlio dell’attore e della moglie Lori, aveva rivelato i motivi dell’addio. “Papà sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma – aveva chiarito -. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative. Questo ultimo anno ha rinsaldato ancora di più il loro amore. Sono stati in casa, sempre insieme, per il Covid. E accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”.

Da parte sua Raoul Bova aveva garantito che sarebbe entrato nello show “in punta di piedi”, rispettando l’eredità di Terence. Ora però quella che sembrava una scelta definitiva potrebbe cambiare e, a giudicare dalle parole di Frassica, Hill potrebbe presto vestire di nuovo i panni di Don Matteo.