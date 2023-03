Festa del papà, le dediche social dei Vip: da Emma Marrone a Luca Argentero

Fonte: IPA Festa del papà, le dediche social di Emma e degli altri Vip

Tanti auguri a tutti i papà! Oggi è il 19 marzo ed è un giorno davvero speciale per celebrare le figure portanti della nostra vita. Tra dolcissime dediche social e fotografie di coppia, anche i nostri Vip hanno voluto tributare un doveroso omaggio ai propri padri su Instagram. Da Emma Marrone, che ricorda il suo Rosario con un’emozionante video, ai messaggi d’amore di Sabrina Ferilli e Simona Ventura. E vengono celebrati anche i neo-papà, come Enrico Brignano e Luca Argentero.

I Vip celebrano i loro papà: il video emozionante di Emma Marrone

Anche i nostri Vip hanno voluto condividere una dedica social nel giorno della festa del papà. Il 19 marzo, ogni anno, si celebrano i nostri padri, punti fermi delle nostre vite, portatori di insegnamenti e valori preziosi, colonne portanti della nostra esistenza. Anche per i personaggi famosi. E così, su Instagram, si sprecano le dediche d’amore da parte di chi, con una semplice foto, un video o qualche riga a corredo, ha voluto celebrare il proprio papà.

Simona Ventura, per esempio, ha condiviso sul proprio profilo uno scatto al fianco del suo Rino. Spendendo per lui parole che, forse, nella vita quotidiana non dedichiamo spesso ai nostri padri: “Forse non lo dico tanto spesso Papà… Ma sei stato sempre un esempio! Ti voglio bene”.

Emozionante, invece, il video di Emma Marrone che sorride assieme al suo papà mentre camminano fianco a fianco per strada. Una dedica preziosa, un ricordo del suo amato Rosario che continua a vegliare su di lei: “Ciao Ros. Ma che ne sanno gli altri.. Manchi assai“.

E poi c’è Sabrina Ferilli, che ha condiviso uno scatto al fianco del suo papà. L’attrice lo ringrazia, soprattutto per averle insegnato l’arte del sorriso: “A mio padre, colui che mi ha insegnato a ridere, di me e della vita. Auguri a tutti i papà”.

Festa del papà, dediche Vip: da Enrico Brignano a Luca Argentero

Tra le numerose dediche social, ci sono anche quelle indirizzate ai Vip di casa nostra diventati papà. Come Enrico Brignano, che ha festeggiato la nascita dei figli Martina e Niccolò nel 2017 e nel 2021. “Oggi sentirsi chiamare “Papà” ha un suono più dolce … Caro papà mi manchi tanto…io sto cercando di essere forte e coraggioso come te con i miei figli, spero di non dimenticare i tuoi insegnamenti, veglia su di noi… Nonno Nino”: così il comico ha parlato della bellezza di essere padre e, al contempo, ha ricordato la figura paterna e i suoi preziosi insegnamenti.

Chi invece è diventato papà per la seconda volta nell’ultimo periodo è Luca Argentero. L’attore, dopo la primogenita Nina Speranza nata nel 2020, ha dato alla luce il secondo frutto dell’amore per Cristina Marino: Noè Roberto, nato lo scorso febbraio. Su Instagram ha condiviso un tenero scatto che ritrae due tutine bianche, con sopra una scritta nera: “Ti amiamo papà“. E, in aggiunta, la lettera “N” al quadrato, che simboleggia l’iniziale dei nomi dei due figli.

Tra le altre dediche social, anche quella di Francesco Facchinetti per papà Roby è emozionante. “Occhi azzurri ne abbiamo? Auguri papà, ci aspetta un anno incredibile da affrontare insieme” il messaggio con, a corredo, uno scatto di padre e figlio in primo piano, uniti da un amore indissolubile.

Dediche, ricordi, messaggi d’amore per ricordare, ancora una volta, quanto sia prezioso il rapporto che unisce un padre ad un figlio.