Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova sono al centro delle cronache rosa nazionali, dopo l’ultima puntata del podcast di Fabrizio Corona, Falsissimo, in cui è stato divulgato un messaggio audio che l’attore avrebbe inviato a una modella, Martina Ceretti e che svelava anche un suo tradimento ai danni della compagna.

La questione, già abbastanza spinosa di suo, è diventata anche oggetto d’indagini giudiziarie visto che Raoul Bova avrebbe deciso di presentare una denuncia contro coloro che hanno volontariamente diffuso il suo messaggio vocale. Negli ultimi giorni l’amato attore ha anche fatto appello al Garante della Privacy, per fare in modo che venga oscurato dal web con urgenza l’audio incriminato e tutto ciò che lede la sua privacy.

Rocío Muñoz Morales, dopo le prime dichiarazioni in cui ha svelato che non era a conoscenza di essere stata tradita, si è chiusa nel silenzio. Ma, adesso, ha deciso di tornare in pubblico con un look che esaltava la sua bellezza naturale.

Rocío Muñoz Morales, il look di tendenza

Rocío Muñoz Morales è al centro, suo malgrado, di un polverone mediatico che si è alzato dopo la diffusione di un audio messaggio del compagno e padre delle sue figlie, Raoul Bova. L’attrice ha rivelato di aver scoperto solo grazie al podcast di Fabrizio Corona il tradimento dell’attore e, ovviamente, l’eco di quanto accaduto ha travolto lei e la sua famiglia, tanto che di recente Federico Monzino, che ha passato l’audio incriminato al Re dei Paparazzi, ha decido di chiederle scusa.

Getty Images

Dopo dei giorni di silenzio e in cui Rocío Muñoz Morales non è apparsa più in pubblico, l’1 agosto 2025 l’attrice è stata ospite del Magna Grecia Festival, che si svolge a Soverato.

Per l’occasione l’ex compagna di Roul Bova ha scelto un look che la faceva apparire più bella che mai e seguiva le ultime tendenze di stagione. Il vestito, infatti, avevo uno sfondo nero ed era completamente decorato da dei pois bianchi, una delle ossessioni dell’estate attuale in fatto di moda. La creazione sartoriale era in morbido chiffon ed era trasparente, lasciando intravedere con eleganza il fisico statuario dell’attrice.

Nella parte superiore l’abito aveva uno scollo a cuore e delle bretelline sottili, accompagnate da delle maniche lunghe a sbuffo appoggiate sulle sue braccia. La gonna era leggermente ampia, dando dinamicità a tutto l’insieme. Per la sua prima uscita pubblica dopo la bufera mediatica di cui è, suo malgrado, protagonista, l’ex compagna di Raoul Bova non poteva essere più affascinante, seducente ed elegante.

Per completare il suo look senza tempo, Rocío Muñoz Morales ha indossato dei semplici orecchini composti da un brillantino e tre perle e un paio di sandali neri con cinturino sulla caviglia.

Rocío Muñoz Morales, il discorso sulla verità

Rocío Muñoz Morales ha preso parte all’edizione 2025 del Magna Grecia Film Festival con un revenge dress elegante, ma che strizzava l’occhio alla seduzione, grazie a delle trasparenze. L’attrice è stata accolta con grande calore dal pubblico della kermesse cinematografica e lei ha riposto a quest’affetto con grande disponibilità e sorrisi.

Come rivelato da Gabriele Parpiglia, l’ex compagnia di Raoul Bova ha risposto alle domande della conduttrice del festival cinematografico, parlando della forza della verità e dell’onestà: “Io amo la verità e l’onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto; una terra che accoglie. Non ha paura di essere se stessa sapendo le proprie fragilità, quando una terra è così vera e così sincera ha una potenza che altri posti magari anche con più possibilità non hanno. Da tre giorni giro qui con le mie bambine e con mia mamma e trovo sempre gente bella e luoghi che mi sorprendono”.

Un discorso che a molti ha fatto pensare a una frecciatina all’ex compagno. Rocío Muñoz Morales ha chiuso il suo discorso parlando del suo stato d’animo attuale: “Sono felice”.