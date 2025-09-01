Rocio Munoz Morales a Venezia dopo lo scandalo Bova: “Sto bene, non si vede?”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Dopo lo scandalo causato dalla diffusione delle conversazioni e degli audio di Raoul Bova con la modella Martina Ceretti, Rocío Muñoz Morales è tornata a farsi vedere in pubblico. L’attrice è sbarcata in laguna e ha attirato l’attenzione di tutti: ospite a uno degli eventi collaterali della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni, scegliendo come sempre l’eleganza e la discrezione che la contraddistinguono, nonostante sia stata coinvolta, suo malgrado, in uno dei casi mediatici più chiacchierati dell’estate 2025.

Rocío Muñoz Morales, le parole dopo lo scandalo Bova

È finita sulle pagine di tutti i giornali italiani, diventando suo malgrado la protagonista del gossip dell’estate. Eppure Rocío Muñoz Morales non ha perso neppure per un attimo il suo aplomb, dimostrando un’eleganza anche davanti all’uragano mediatico che l’ha travolta.

L’attrice è approdata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato alla presentazione del Filming Italy Venice Award, uno dei prestigiosi eventi collaterali del Festival vero e proprio, organizzato ogni anno dalla pr Tiziana Rocca, che l’ha insignita del premio per l’impegno teatrale che ha visto protagonista l’attrice spagnola durante la scorsa stagione. E gli occhi, inevitabilmente, erano tutti puntati su di lei.

In queste settimane Rocío non ha mai parlato apertamente dello scandalo che ha coinvolto l’ex compagno Raoul Bova (e anche lei di conseguenza), senza mai cedere alla tentazione di repliche e frecciate. E anche in questa occasione l’attrice ha scelto la via della discrezione: “Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?“, ha risposto all’Adnkronos al termine della conferenza stampa.

Parole inaspettate, soprattutto dopo che l’ex compagna di Bova era stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi in lacrime, mentre si lasciava confortare da una familiare. Anche se in un’altra risposta ai giornalisti non ha saputo celare il dolore di queste ultime settimane a dir poco turbolente: “Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io”.

“Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate”, ha poi spiegato ai presenti. “Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa. In questo momento manca la verità, la trovo solo in teatro ma in me convivono forza e fragilità”.

Raoul Bova e la vittoria contro Fabrizio Corona

Mentre Rocío Muñoz Morales è tornata in pubblico da grande protagonista, Raoul Bova solo qualche giorno fa ha deciso di disertare un evento dove era stato annunciato come ospite d’onore, provocando il disappunto dell’organizzazione. Nel frattempo però l’attore ha segnato un punto a suo favore nella battaglia contro Fabrizio Corona, che ha diffuso stralci di audio e conversazioni con Martina Ceretti nel suo podcast Falsissimo.

E infatti dopo le segnalazioni effettuate da Violante Di Falco e Annamaria Bernardini de Pace è stata disposta l’immediata rimozione dei contenuti che lo riguardano diffusi dall’ex re dei paparazzi. “È una vittoria non solo personale, ma di principio – ha spiegato l’avvocato Bernardini de Pace a Repubblica – perché riafferma il diritto alla privacy, al decoro e alla verità in un’epoca in cui i social vengono usati per distruggere la reputazione delle persone”.

Tra i due ovviamente i rapporti sono tesissimi: i legali di entrambi stanno lavorando sugli accordi della separazione, anche per quanto riguarda l’affido delle figlie Luna e Alma, una battaglia che si preannuncia già agguerrita.