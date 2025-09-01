Le pagelle dei look del quinto red carpet del Festival di Venezia 2025: a trionfare sono Rocío Muñoz Morales e Alicia Vikander (e l'eterna Cate Blanchett)

Getty Images Festival del Cinema di Venezia, i look della quinta serata: Vikander da sogno, spacco audace per Fanelli

L’82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia prosegue e ci mostra un livello di glamour assoluto. Non solo dei vip nostrani: sul red carpet arriva Hollywood in tutto il suo splendore. Nel corso del 31 agosto sono stati presentati diversi film, come Le Mage du Kremlin di Olivier Assayas: nel cast sono presenti Alicia Vikander e Jude Law, entrambi promossi a pieni voti.

Ma convince anche (e soprattutto) Rocío Muñoz Morales, che torna a Venezia senza Raoul Bova al suo fianco, dopo lo scandalo degli audio. E ancora sul red carpet si sussegue una parata di stelle, da Edwige Fenech alla bellissima Anna Ferzetti: per lei un momento dolcissimo sul red carpet, che ha calcato insieme al compagno Pierfrancesco Favino e alle figlie. Ecco le nostre pagelle ai look.

Rocío Muñoz Morales incantevole. Voto: 10

Getty Images

Il ritorno di Rocío Muñoz Morales sul red carpet del Festival di Venezia? Nel segno dello splendore: “Di nuovo da te”, aveva scritto su Instagram, ricordando probabilmente con un pizzico di nostalgia l’edizione in cui è stata Madrida, ovvero nel 2022. Al suo fianco all’epoca c’era Raoul Bova. Ma questa volta ha calcato il quinto red carpet di Venezia 82 da sola, con uno strapless dress con ricamo plumage, un abito bianco magnifico firmato Dolce & Gabbana. Osare in certi casi è spesso la strada più scelta per farsi ricordare, ma la Morales ha preferito farlo con stile, senza eccessi né cadute di stile. Promossa a pieni voti.

Cate Blanchett, diva sempre. Voto: 9

Getty Images/IPA

Cate Blanchett ha più di un dono, ed è quello di essere praticamente perfetta in ogni occasione. Non solo sullo schermo – è tra le attrici più richieste, il suo talento di interpretare personaggi differenti tra loro è noto ai più – ma anche sul red carpet. Dove è davvero difficile che sbagli un colpo, e infatti non l’ha fatto nemmeno questa volta, con una creazione Maison Margiela. Di certo stravagante, particolare, un pizzico fuori dagli schemi. Eppure… è sempre la solita Cate: renderebbe meraviglioso anche un vestito nonsense. Ed è per questo che la adoriamo incondizionatamente, anche quando sfoggia vestiti fuori dall’ordinario.

Emanuela Fanelli convince in bianco. Voto: 8

IPA

Look sobri, chic, ma soprattutto look che funzionano: la conduttrice-non-madrina del Festival di Venezia è ormai garanzia di successo. E dobbiamo dire che questo abito bianco funziona particolarmente bene su di lei e sulla sua chioma sunkissed, ovvero baciata dal sole. Emanuela Fanelli ha convinto sin dal suo primo look e sta continuando a portare sul red carpet eleganza, sorrisi mai forzati e tutto il suo carattere grintoso. Il coat dress è una scelta di stile azzeccata, così come lo è la scarpa in raso con fibbia, firmate Roger Vivier. Ma probabilmente a fare il resto è proprio l’hairstyle: le onde la valorizzano particolarmente.

Micaela Ramazzotti, spacco e trasparenze. Voto: 7+

Getty Images

Firmato da Re Giorgio Armani, l’abito di Micaela Ramazzotti è praticamente perfetto, nulla da dire né da aggiungere. Aveva già convinto il suo completo blazer e pantaloni neri, super lucido, ma anche sul red carpet del Festival di Venezia non ha deluso le aspettative. Certo, la firma di Armani si vede. Al suo fianco c’è anche il nuovo compagno, Claudio Pallitto, con cui ormai ha una relazione felice da diverso tempo, dopo la fine dell’amore con il regista Paolo Virzì.

Cristina Parodi osa a Venezia. Voto: 6+

Getty Images

Con un abito Crida, non possiamo certo dire il contrario: Cristina Parodi ha lasciato il segno. Slip dress rivisitato, con un tocco che quasi lascia interdetti, ovvero i pois, almeno di primo acchito. Nella serata del 30 agosto aveva sorpreso con un abito con maniche a pipistrello, ma decisamente questo convince di più. Tra spacco e inserto a pois, l’ensemble strappa la sufficienza e lei a 60 anni è meravigliosa.

Anna Ferzetti, eleganza fluida. Voto: 8

Getty Images

L’abito custom made di Alberta Ferretti ci aveva già conquistato, ma anche il look da “eleganza fluida” non è affatto male. Ma probabilmente il sorriso è l’accessorio più bello di Anna Ferzetti, che ha calcato il red carpet del Festival di Venezia al fianco del compagno Pierfrancesco Favino, con le figlie Greta e Lea. Ed è proprio il caso di dirlo: lo stile è proprio una questione di famiglia.

Edwige Fenech, la classe non è acqua. Voto: 8

Getty Images

L’attrice non ha niente da dimostrare: è semplicemente perfetta nella sua eleganza misurata, senza eccessi, con il make-up che le illumina il volto e il completo sartoriale ampio, dalle linee fluide e dinamiche. Tra i look che ci convince del quinto red carpet del Festival di Venezia c’è decisamente quello di Edwige Fenech. Il blazer con nodo, i pantaloni ampi dall’allure rilassata ma impeccabile: il completo è un inno alla femminilità contemporanea. Gli accessori, dalla clutch cipria agli orecchini pendenti, si abbinano alla perfezione.

Alicia Vikander, l’abito più bello della serata. Voto: 10+

IPA

E dopo aver visto tutti i look della serata, ne siamo certe: è quello di Alicia Vikander l’abito più bello, un vestito blu notte firmato Louis Vuitton. La scelta vincente è proprio l’assenza di accessori, che lascia che sia il vestito a parlare. Anche l’acconciatura, nonostante la semplicità, è regale, segno che è proprio il vestito a fare il resto. L’effetto? Una bellezza essenziale, la dimostrazione che la vera eleganza vive nei dettagli. Voto: 10 e lode, con plus di stile.