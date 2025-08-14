Raoul Bova compie gli anni, Rocio lontana: il consiglio e la “domanda” nell’estate più difficile

Nel giorno dei 54 anni di Raoul Bova, Rocio Muñoz Morales è lontana, tra romanzi, riflessioni e una frecciata agli “occhi spaccanti”

IPA Raoul Bova fa gli anni, Rocio è lontana e lancia una frecciatina

Raoul Bova festeggia 54 anni in un clima tutt’altro che sereno. L’attore romano spegne le candeline nel bel mezzo di un periodo “spaccante”: la sua estate più difficile, segnata dallo scandalo dei messaggi vocali e dalla fine burrascosa della lunga relazione con Rocío Muñoz Morales.

E mentre Bova affronta le conseguenze mediatiche e legali di questa vicenda, la sua ex compagna ha scelto di voltare pagina, e di scriverne anche qualcuna: lontana dai riflettori, si sta concentrando su sé stessa, sulle figlie e sulla scrittura di un libro.

La storia Instagram di Rocio, la velata frecciatina

Proprio su Instagram, Rocio Munoz Morales ha pubblicato una story rivelatrice di come sta passando queste giornate estive. L’attrice ha confessato ai follower di essere immersa in attività che le fanno bene allo spirito: “In questa estate sto continuando a scrivere il mio nuovo romanzo ma sto anche leggendo tantissimo. Ho appena finito “Dimmi di te””.

Si è quindi tuffata nella scrittura (sta lavorando al suo terzo romanzo, dopo Un posto tutto mio e Dove nasce il sole) e al tempo stesso dice di trovare conforto nei libri, consigliando implicitamente anche ai fan una lettura per lei significativa.

Non è tutto. Rocio ha aggiunto che questa recente lettura le ha dato molto su cui riflettere, mettendola di fronte a un’importante domanda interiore:

Questa lettura mi ha messo davanti a una domanda… ma se incontrassi la “me” adolescente, sarebbe felice del percorso che ho fatto? Ho saputo prendermi cura dei miei sogni?

Forse c’è anche un pizzico di rimpianto per come certi sogni si sono schiantati al suolo senza airbag. In molti ci hanno letto una frecciata con tanto di arco diretta all’ex compagno Raoul Bova: come a dire che la ragazza piena di speranze che Rocio era un tempo oggi alzerebbe un sopracciglio (e forse due) davanti a certe scelte, magari proprio legate a quell’amore finito.

Un messaggio che suona come un consiglio prezioso ma pure un promemoria ironico: non parcheggiare mai i propri sogni in doppia fila, anche quando la vita ti fa fare inversione a U.

Rocio lontana da Bova: vacanze in Calabria e nuova vita

Di fronte a questo scandalo, Rocio Munoz Morales ha scelto la strada della riservatezza. L’attrice spagnola ha lasciato Roma per trascorrere un periodo in Calabria, dove è stata ospite di alcuni eventi locali, cogliendo l’occasione per ritagliarsi qualche giorno di vacanza lontano dal clamore.

Con sé ha portato le figlie Luna e Alma e ha voluto accanto la madre, volata appositamente dalla Spagna per starle vicina in questo momento delicato.

Gli audio “occhi spaccanti” e la fine con Rocio Muñoz Morales

Quello di quest’anno è per Raoul Bova un compleanno dal sapore agrodolce. L’attore, nato il 14 agosto 1971, compie 54 anni proprio mentre è travolto da un clamoroso caso di gossip.

Nelle scorse settimane, infatti, Fabrizio Corona ha diffuso alcuni audio privati in cui Bova si rivolge con toni affettuosi (definendola “essere speciale dagli occhi spaccanti”) a una giovane modella di 23 anni, Martina Ceretti. La vicenda ha avuto un’eco enorme: quel flirt segreto è diventato di dominio pubblico, generando imbarazzo e tensioni nella vita dell’attore.

Rocio Muñoz Morales è andata su tutte le furie e ha interrotto la relazione con Bova dopo 12 anni d’amore e due figlie (Luna e Alma) insieme.

Dal canto suo, tramite i legali, l’attore ha fatto sapere che la storia con la collega spagnola sarebbe terminata già da due anni; una versione differente, che però non ha placato gli animi.

Oggi i due ex comunicano solo attraverso avvocati e si profila una battaglia legale delicata, per definire sia gli aspetti patrimoniali sia l’affido delle bambine.

Nel tentativo di arginare la diffusione virale degli ormai famosi audio, Bova è persino ricorso a una mossa singolare: ha depositato come marchio la frase “occhi spaccanti”, nel chiaro intento di tutelare la propria privacy e fermare meme e scherzi sul suo conto.