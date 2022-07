Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova, la foto su Instagram che scaccia ogni voce di crisi

Fonte: Getty Images Festival di Roma, Caterina Balivo immacolata. Rocio osa con il look floreale

In crisi Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova? Si direbbe proprio di no. Almeno a guardare le foto che i due hanno condiviso attraverso i rispettivi account Instagram. Immagini che li vedono sereni, felici, per una vacanza all’insegna della famiglia.

Ma se non dovessero bastare le immagini, allora basta soffermarsi sulle parole che hanno usato entrambi e che hanno il sapore di un sentimento alla base di grande gioia.

Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova, la vacanza in famiglia con gli scatti d’amore

Le giornate in spiaggia, i giochi, le corse, i baci. Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova sono in vacanza con le figlie e stanno raccontando queste giornate spensierate attraverso i rispettivi account Instagram. Immagini e parole che scacciano ogni voce di crisi, dopo i rumor recentemente circolati.

C’è Rocio che balla sulla sabbia, accompagnata dalle parole: “Chiedetemi se sono felice… P.S. Calabria, ti voglio bene!”. Poi gli scatti in famiglia, al completo, mentre camminano sulla spiaggia al tramonto. Nell’immagine si vedono Raoul Bova, le figlie Luna e Alma e la cagnolina di famiglia Petra. Qui ha deciso di fugare ogni dubbio sulla gioia che sta scandendo le sue giornate: “Sì, sono molto felice…” ha scritto Rocio aggiungendo un cuore.

E anche l’attore non è voluto essere da meno condividendo un altro scatto che li vede correre tutti assieme sulla spiaggia, corredato da parole che restituiscono la misura della grande felicità di essere lì e circondato dall’affetto: “Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce… La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità”.

Ovviamente non poteva mancare uno scatto di un bacio tra tutti i componenti della famiglia in occasione della Giornata Mondiale dedicata.

Se ci sono delle immagini che danno un senso di pace e serenità, allora queste pubblicate dai due attori potrebbero essere l’esempio perfetto per raccontare cosa significano amore e famiglia.

Ma anche supporto e collaborazione, i due infatti sono stati di recente protagonisti di una mini serie: coppia nella vita e anche sul piccolo schermo, hanno intrattenuto i telespettatori con le vicende narrate in Giustizia per tutti.

Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova, scacciate le voci di crisi

Rocio e Raoul sono una coppia molto amata e questo non li esenta dai gossip. Di recente si è parlato di crisi tra i due, ma a quanto pare non è così.

Voci che già in passato si erano fatte sentire e scacciate a più riprese, non con smentite, ma con i gesti. Come quando Raoul – ospite di Col cuore nel nome di Francesco – ha dedicato alla compagna un pensiero inequivocabile per il suo compleanno: “Auguri amore“. Del resto in quella parola, amore, c’è tutto quello che conta.

In un’intervista a Grazia, poi, avevano parlato delle nozze. Rocio aveva spiegato di essere all’antica e di aspettare la proposta, l’attore invece aveva detto: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”.

E poi gli scatti che li immortalano uniti più che mai, non solo loro, ma come famiglia. Perché è quello che sono e lo dimostrano con i sorrisi e la felicità: piena d’amore.