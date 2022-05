Giustizia per tutti, la serie con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: dove e quando vederla

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales insieme per una serie tv che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso: Giustizia per tutti andrà in onda a partire da mercoledì 18 maggio per un totale di tre prime serate (ogni mercoledì).

L’appuntamento è molto atteso per vedere la coppia (nella vita) insieme al lavoro. Inoltre Bova in questo periodo è molto presente nel palinsesto televisivo dove è protagonista anche della nuova stagione di Don Matteo, dove interpreta Don Massimo.

Giustizia per tutti, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales insieme nella serie

Una serie tv che andrà in onda tutti i mercoledì per tre settimane, che vede recitare insieme la coppia (nella vita) composta da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: Giustizia per tutti li vedrà immedesimarsi in due ruoli complessi. Raoul Bova è Roberto Beltrami, un uomo che ha scontato dieci anni di prigione per l’omicidio della moglie. Omicidio in merito al quale si è sempre dichiarato innocente. Prima di finire dietro le sbarre era un fotografo, ora (quando si apre la serie) che è uscito di prigione vuole ricominciare e scoprire la verità. Per farlo ha trascorso gli anni studiando Giurisprudenza e trova sostegno nell’avvocato Victoria Bonetto. Questa viene interpretata da Rocio Munoz Morales. Lei gli crede, amica della moglie e collega, è pronta ad aiutarlo nel suo percorso di scoperta della verità ma anche di ricostruzione della vita

La trama è senza dubbio intrigante e, oltre al plot principale, vedrà Bova/Beltrami confrontarsi con casi di uomini e donne innocenti. Così come sarà altrettanto interessante vedere i due attori insieme sullo schermo.

La coppia aveva già lavorato sullo stesso set in passato, del resto si sono conosciuti proprio per lavoro durante le riprese del film Immaturi – il viaggio.

Giustizia per tutti, il cast della serie tv

Il cast della serie Giustizia per tutti è davvero ricco, oltre a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ci sono – tra i tanti – Giulia Battistini e Jacopo Crovella che interpretano due avvocati praticanti. Francesca Vetere, invece, veste i panni di Giulia la figlia ormai 19enne del protagonista, mentre Anna Favella è Daniela, sorella gemella della moglie uccisa.

Giustizia per tutti, dove vedere la serie

La serie prenderà il via a partire da mercoledì 18 e andrà in onda in prime time per tre mercoledì su Canale 5. Inoltre sarà possibile vederla anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Realizzata a Torino, che fa da sfondo alle vicende che vengono narrate, è stata diretta da Maurizio Zaccaro e scritta da Andrea Nobile. La serie è stata prodotta con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte con il supporto dei Fondi Por-Fesr (Piemonte Film Tv Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, gli impegni della coppia

E per la coppia composta da Raoul Bova e Rocio Munoz Moralez questo è periodo ricco di impegni di lavoro. Raoul Bova è entrato a far parte, con il ruolo del protagonista, della longeva serie tv Don Matteo. Rocio Munoz Morales, invece, sarà la prossima madrina del Festival del Cinema di Venezia, la 79esima edizione della prestigiosa rassegna dedicata alla settima arte.

Una coppia di successo, bellissima e affiata: nella vita, così come nel lavoro.