“Col Cuore”: Raoul Bova allontana le voci di crisi con Rocio in diretta tv

Ospite del programma Con il cuore nel nome di Francesco, presentato da Carlo Conti, Raoul Bova è stato protagonista di una breve ma intensa chiacchierata con il conduttore che alla fine ha ricordato il compleanno di Rocío Muñoz Morales. L’attore ha speso due parole (ma significative) per la compagna, spegnendo le voci su una presunta crisi che nelle ultime ore hanno fatto il giro del web.

Raoul Bova, gli auguri in diretta per Rocio dopo le voci sulla crisi

“Auguri amore“, due semplicissime parole per augurare buon compleanno alla sua compagna e madre di sua figlia Luna, il tutto in diretta televisiva incalzato dal conduttore Carlo Conti dopo l’intervista profonda a Con il cuore nel nome di Francesco, l’evento a scopo benefico finalizzata alla raccolta fondi per le missioni francescane e che da più di vent’anni sostiene la causa.

Nelle ultime ore, però, sulla coppia formata da Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova ci sono state alcune voci riguardanti una presunta crisi. Stando a quanto riportato, i due non starebbero vivendo un periodo roseo, e la mancanza di matrimonio (che tarda ad arrivare) ne sarebbe una prova. Non è la prima volta che la coppia è protagonista di voci di questo tipo, ma questa sera l’attore ha risposto senza volerlo al dubbio che ha attanagliato molte persone durante il giorno.

Così, in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Raoul Bova ha fatto risuonare quelle due parole d’amore per la donna che ama dall’ormai lontano 2013.

Raoul Bova e Rocio: uniti più che mai

Sono una delle coppie più amate dello showbiz, nonostante ogni tanto l’aria di crisi viaggi su di loro. Il matrimonio che non c’è ancora stato, dopotutto, è solo un dettaglio che non ha niente a che vedere con l’amore tra due persone.

Loro stessi lo hanno confermato in un’intervista per Grazia, in cui la bellissima Rocio ha spiegato di essere all’antica e aspettare la proposta dal suo amato, mentre Raoul Bova non ha lasciato dubbi: “La nostra unione è fortissima, per me siamo già una famiglia. Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”.

Raoul Bova, la difficoltà di interpretare Francesco

Quella con Carlo Conti, in diretta da Assisi, è stata un’intervista decisamente profonda. Raoul Bova, che da sempre ha dimostrato di essere un uomo intelligente oltre che un attore affermato, ha parlato per alcuni minuti di vari aspetti della vita molto toccanti, e soprattutto della difficoltà di interpretare San Francesco nella fiction andata in onda nel 2002 su Canale 5.

“Mi ricordo che il periodo in cui interpretavo francesco volevo provare ad andare negli stessi luoghi in cui è stato lui. Non l’ho mai sentita realmente come interpretazione perché lui era inimitabile. Un misero attore come può imitare Francesco? Sono entrato in confusione il giorno prima delle riprese, ero lì per rinunciare e poi è successa una cosa molto semplice. Ho guardato mio figlio, lui ha guardato me e mi ha sorriso. Ho capito che Francesco era in quel sorriso”, ha spiegato.

Raoul Bova nella vita si è posto sempre molte domande, ma sa bene che questo è importante perché avere dubbi ci permette di darci delle risposte e crescere giorno dopo giorno: “Ogni giorno c’è un ascoltare, un guardare, vedere il mondo che cambia e te che reagisci a questo mondo. Devi stare sempre in ascolto. Se ci disconnettiamo dal mondo, lasciamo andare le cose e ci ritroviamo cose brutte, ad esempio le guerre”.