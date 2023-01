Frasi romantiche: le più intense da dedicare alla propria anima gemella

Fonte: iStock Frasi romantiche: le più belle da dedicare

Ti piacerebbe dedicare delle frasi romantiche al partner? Vorresti fargli sentire la tua vicinanza, il tuo affetto, o magari scrivere un bigliettino dolce per un giorno speciale? Le parole sono importanti, e soprattutto sanno come arrivare al cuore di una persona: non c’è sempre bisogno di una azione plateale per dimostrare l’amore. A volte, c’è anche bisogno di confermare quello che si prova. DiLei ha scelto gli aforismi e le citazioni romantiche più belle di sempre, tratte dai libri, dalle canzoni e dai film.

Frasi romantiche: le più belle

Come possiamo esprimere il nostro amore? Attraverso diversi aspetti, in realtà: la presenza, un piccolo gesto, una frase. Ecco, proprio le frasi romantiche sono utili per dire al nostro lui o alla nostra lei che siamo innamorati, e soprattutto che rinnoviamo la promessa che abbiamo fatto ogni giorno. Le frasi d’amore da non perdere, colme di romanticismo.

L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare e di temere. François de La Rochefoucauld

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. Walt Whitman

L’amore vero è quello che non perdona nulla. Molière

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. Walt Whitman

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità. Herman Hesse

Amor che nullo amato amor perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Dante

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni. Alda Merini

Le parole che ci siamo detti nella sera. Le tengo ancora a manciate qui sul mio cuscino, nel mio cuore, sul letto. Le appendo a un filo e le annodo come tante collane nel buio. Felice di non dormire. Fabrizio Caramagna

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini

Frasi d’amore originali

Certo, ci sono diverse frasi d’amore originali che possiamo dedicare: parole piene di sentimento, di emozione. Qualcosa che arriva al cuore, che lascia senza fiato. L’amore è un sentimento complesso, che tiene in vita, ma non solo: quando non riusciamo ad esprimere quello che proviamo, possiamo farlo usando le citazioni d’amore più belle, degli scrittori e dei poeti.

Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stesso. Franz Kafka

Non so bene dove vada la mia strada ma cammino meglio se la mia mano stringe la tua. Alfred de Musset

Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente. William Shakespeare

La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull’acqua e non affonda. Nizar Qabbani

Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. Charles Dickens

Io e la mia felicità aspettiamo le vibrazioni dei tuoi passi. Maram al-Masri

L’amore è vivere duemila sogni fino al bacio sublime. Alda Merini

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. Gabriel Garcia Marquez

Frasi romantiche dalle canzoni

Oltre a dedicare una frase o un pensiero di un autore famoso, perché non dedicare anche una canzone, magari di un artista che il nostro partner ama? Perché d’amore hanno scritto – davvero – tutti, anche e soprattutto i cantanti, che ci hanno così lasciato un enorme repertorio da cui attingere per trovare le frasi romantiche per ogni circostanza, come un anniversario.

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi. Vasco Rossi

L’amore succederà o forse è già successo, ma tu non l’hai visto o lo vedi solo adesso. Annalisa

Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, e far l’amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero. Claudio Baglioni

Ogni volta che ti muovi annienti, la mia mente e il modo in cui mi sfiori mi fa perdere il controllo e vibrare dal profondo. Mi togli il respiro. Puoi farmi piangere con un solo sospiro. Ogni tuo respiro, ogni tuo suono, è un sussurro al mio orecchio. Queen

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. Gianna Nannini

Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte e non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell’amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo. Tiziano Ferro

Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l’amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Andrea Bocelli

E ci sei, adesso tu, a dare un senso ai giorni mie. Eros Ramazzotti

Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo, un punto sei, che non ruota mai intorno a me. Mia Martini

Farò di te l’indirizzo del mio cuore, farò di te eternità. Biagio Antonacci

E faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. Diodato

Perché tutto di me ama tutto di te. Amo le tue curve e tutti i tuoi bordi, tutte le tue perfette imperfezioni. Dai il tuo tutto a me, io darò il mio tutto a te. Sei la mia fine e il mio inizio, anche quando perdo, sto vincendo. John Legend

E con le mani amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò come bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Francesco De Gregori

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore, dalle ossessioni delle tue mani. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Franco Battiato

Meno male che esisti, che sennò ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti, e invece sei qua, sei vera, uh, che ti posso toccare, baciare, abbracciare, amarti e litigare. Jovanotti

Frasi romantiche per lei

Vuoi sorprendere la tua lei con un dolce pensiero? Magari vuoi farle un regalo, per un momento unico, per suggellare il vostro amore nel migliore dei modi? O magari vuoi semplicemente stupirla, e dedicare una frase d’amore: non c’è niente di meglio di stupire la propria lei con un dolce gesto, come una dedica d’amore. Ecco le frasi romantiche per lei da non lasciarsi sfuggire.

Ma l’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono. William Shakespeare

Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono reso conto che il resto del mondo sembrava sparire quando ero con te. Cassandra Claire

Mi sono innamorato di te fin dal primo momento. Eri la più bella ragazza che avessi mai visto, e ancora mi domando perché mai tu abbia scelto me, ma il mio amore di allora non è niente paragonato a quello che sento adesso. Adesso ti amo con tutto me stesso ed è giusto che tu vada. Ti amo così tanto che voglio solamente la tua felicità, anche a costo che la tua vita non includa più me. La risposta è nelle stelle

Disarmato era l’unica parola che poteva descrivere il mio cuore mentre era accanto al suo. Sylvia Plath

Tu pensi che quanto è successo a noi succeda a tutti? Parlo di quello che proviamo l’uno per l’altra. Non siamo… non siamo più due persone separate. C’è gente che cerca una cosa simile per tutta la vita e non la trova, altri non sanno nemmeno che esiste. I ponti di Madison County

L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima. William Shakespeare

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede. Khalin Gibran

Nel paradiso ho disegnato un’isola a te uguale e una casa sul mare con un grande letto e una piccola porta. Odisseas Elitis

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. Alda Merini

E non importa quanto oggi ti sono lontano. Tu sei sempre a un millimetro del mio cuore. Massimo Bisotti

Frasi romantiche per lui

Non dire niente: hai in programma di organizzare una serata meravigliosa per il tuo lui. Hai pensato a tutto: la cena, il menù, un pensierino. Manca solo un biglietto con una frase romantica per lui, perfetta per esprimere il tuo amore. DiLei ha scelto le frasi d’amore più intense: parole che sanno come trasmettere il tuo sentimento.

Perché, vedi, ogni giorno ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani. Rosemonde Gerard

Dicono alcuni che sulla terra nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri; altri dicono di fanti; altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama. Saffo

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. Goethe

Era la cosa più bella e pulita che avessi mai provato nella mia vita. Sai cosa significa trovarti davanti a una persona e renderti conto che da quel momento in poi nessun’altra potrà più contare allo stesso modo per te? Giorgio Faletti

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. Emile Verhaeren

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. A. A. Milne

Ti amo, senza inizio e senza fine. Ti amo come se fossi diventato un organo supplementare necessario nel mio corpo. Ti amo come solo una ragazza potrebbe amare un ragazzo. Senza paura. Senza aspettative. Coco J. Ginger

Ti amo con la profondità e l’ampiezza e l’altezza che l’anima mia può raggiungere. Elizabeth Barrett Browning

Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale. Gabriele D’Annunzio

Frasi romantiche brevi

Non c’è sempre bisogno di lasciarsi andare in lunghi discorsi o in lettere chilometriche per esprimere il proprio amore: anche la brevità ha un suo senso, soprattutto quando parliamo di frasi d’amore o romantiche. Perché è così che puoi stupire il tuo lui o la tua lei: esprimendo tutto il tuo amore, con una frase d’impatto.