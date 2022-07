Aforismi romani sull’amore, le frasi più romantiche e divertenti

Fonte: iStock Gli aforismi romani sull'amore

Qual è la vera lingua dell’amore? In realtà, non è importante come lo esprimiamo, bensì il semplice fatto di dire due semplici paroline come “ti amo”. Ma c’è un dialetto che mette un po’ tutti d’accordo, regalandoci vere perle di ironia in grado comunque di farci riflettere: il romano. Dietro qualche frase un po’ sfrontata e sicuramente molto spontanea c’è una cultura che parla (anche) d’amore, e che non possiamo proprio ignorare.

Il dialetto romanesco è irriverente e caustico, a volte un po’ volgare e comunque divertentissimo. Insomma, è la scelta perfetta per dare voce ai nostri sentimenti più profondi, sdrammatizzandoli quel tanto che basta per far capire che siamo pronti a non prenderci troppo sul serio. E tuttavia, da quelle parole emergono purissime le emozioni più belle e romantiche che potremmo mai regalare alla persona che amiamo.

Sei alla ricerca di un modo originale per dire “ti amo” al tuo partner, e vuoi sorprenderlo con una frase che probabilmente non si è mai sentito rivolgere? Allora non ti resta che spulciare la nostra lista: su DiLei abbiamo raccolto tantissimi aforismi romani sull’amore (e non solo!), per sorridere e magari addirittura lasciarsi andare ad una lacrimuccia di commozione davanti a queste dichiarazioni spontanee e meravigliose.

Frasi d’amore in romano

C’è chi ha già trovato l’anima gemella e vive con le farfalle nello stomaco, pensando solamente all’amore. E c’è chi invece è ancora alla ricerca, e magari sta iniziando a perdere un po’ la speranza. Ebbene, per ciascuno di noi c’è un aforisma che sembra calzare su misura: d’altra parte, l’amore è una delle emozioni più complesse che possano albergare nei nostri cuori, e forse solo la schiettezza del romano può riuscire a districarsi tra le sue mille sfumature. Ecco alcuni splendidi aforismi d’amore in dialetto.

Amà qualcuno vo dire amà prima se stessi.

Voi fatte ama’? Fatte sospirà.

L’amore inizia quanno l’omo comincia a cantà e finisce quando comincia a piagne.

Io vojo quarcuno che me torga ‘r fiato, no ‘r soriso.

Nun fidateve mai de chi ve dice che nun c’ha avuto tempo de scriveve o de chiamavve, chi ama davvero er tempo ‘o trova sempre.

L’amore nunn’è bbello si nunn’è litigarello.

Quanno er core nun vole sta fermo, nun metterte paura, nun è infarto è amore.

Se voi piagne mattina e sera, basta che te n’amori de na donna.

Mejo dolor de bborsa che ddolor dde core.

Pe’ esse felici ce vonno du’ occhi che te guardeno e ‘n core che batte cor tuo.

Ama tanto la donna tua, come quanno ami tua madre mentre cucina er ragù.

L’amore me da la forza de andà avanti nel mezzo de sta brutta vita.

Me disse: “Chi ama torna”. Je risposi: “No, chi se pente torna, chi ama resta”.

Mani calde è n’amorato, mani fredde è n’ammalato.

Guardame negli occhi e mostrame quanto me ami.

Falla svejà co ‘n soriso.

Insieme potremmo girà tutto sto mondo e salì pure sulla luna.

Me so m’briacato de na donna l’altra sera, è stata la sbronza più potente de la vita mia.

Quanno l’amore nun viene dal core è come magnà una minestra senza sale. Non sa de niente.

Questa città te ruba er core tanto quanto tu hai rubato er mio.

La donna è come la castagna: bella de fora e drento la magagna.

Me so domandato che vol dì la parola amore, e l’ho capita quanno mi madre m’ha fatto la carbonara.

Amore, tosse e rogna nun s’annisconneno.

Te se consuma er core, ma d’amore n’se more.

L’amore è come l’ova: è bono quanno è fresco.

L’amore è come la cipolla, più te avvicini e più te fa piagne.

Chi disse donna disse danno.

Come dire “ti amo” in romano

Sorprendi la tua dolce metà con un bigliettino romantico e decisamente sui generis: scegli la più bella frase d’amore che ti fa battere forte il cuore, scrivila a mano su un pezzetto di carta e conservalo per un’occasione speciale. O, per chi non apprezza particolarmente il sapore di questi gesti di una volta, basta optare per la versione digitale – tra messaggi e social network, di luoghi per una dichiarazione d’amore ce ne sono a bizzeffe. Ecco come dire “ti amo” in romano.

Quanno te penso me squaglio come un gelato ar sole.

Baciame e nun te fermà.

Quanno i miei occhi t’hanno vista venirme en contro mè mancata la terra sotto a li piedi.

Ieri sera ho bevuto ‘n botto, ma nun ho smesso mai de pensatte.

Robba che quando me chiedevano ‘a droga je parlavo der soriso tuo.

“Ma è bella?”. “Bella? Quanno soride esce er sole”.

Sento er core che batte all’impazzata quanno me stai vicino.

C’ho ‘n sacco de cose da ditte, ma se te bacio faccio prima.

Me so domandato come se vivesse senza te ne la vita mia, ma nun me so voluto risponde perché tu me illumini le giornate.

Me basta stringerti la mano pe’ capì quanto te amo.

Er punto è, che er sorriso che m’hai tirato fori te nun sapevo manco de avercelo.

Nun dimme che me ami perché potrei abituamme e poi sò ca**i tua.

L’occhi de la n’annamurata mia me scardano er core e me riempiono le giornate.

Poi d’un tratto m’hai guardato, come ‘n furmine improvviso, me sentivo esplode er core, m’è scoppiato ‘n paradiso. Ma t’aritroverò stanotte, nei sogni mia.

Che to dico a fa’, l’occhi tua me fregano sempre.

Quanno te guardo me ride er core.

De tutta Roma tu sei er monumento più spettacolare.

Canzoni romane sull’amore

Dai tempi degli stornelli romani, splendide frasi d’amore in questo dialetto magico sono rimaste impresse nella nostra memoria. Perché non rivivere quel romanticismo? Abbiamo scovato alcune meravigliose citazioni di canzoni in romanesco che parlano d’amore, e che ti catapulteranno immediatamente in un turbinio di emozioni uniche.

Quando io sono solo con te

Non so più chi sono perché

Crolla il pavimento

E mi sciolgo qui dentro

Quando penso a te

Mi sento denso perché

Io ti tengo qua dentro di me

Io ti tengo qua dentro con me

Me so ‘mbriacato di una donna

Quant’è bono l’odore della gonna

Quant’è bono l’odore der mare

Ci vado di notte a cercar le parole

(Alessandro Mannarino – Me so ‘mbriacato)

Lo faccio ‘n po’ pe’ rabbia, un po’ pe’ nun sta solo

Come sta solo ‘n omo nella nebbia

Perché nun po’ parla’ manco cor cielo

Me ‘nnamoro de te lo devo fa’ pe’ me

Me serve ‘n’ emozione come me serve er pane

‘Sta vorta ce la vojo mette’ tutta

Me devo ‘nnammora’ vado de fretta

Me ‘nnamoro de te se no che vita è

Sei l’urtima rimasta devi esse’ quella giusta

Senza sforzamme già te vojo bene

Spero che duri ‘n po’ de settimane

(Franco Califano – Me ‘nnamoro de te)

Senza giratte e senza ave’ dolore

Io me ce tuffo e lo riporto a riva

Lo tengo appiccicato addosso ar core

Er male che m’hai fatto nun è niente

Nun m’è sembrato poi così speciale

Er bene resta a me che è roba mia

Te lascio a lavora’ de fantasia

Ma si te viene freddo quann’è sera

Scordate qual è la porta mia

C’ho er foco acceso e nun me manca niente

Figurate si cerco compagnia

(Il muro del canto – L’amore mio nun more)

damme ‘na mano a faje di’ de si’

sceji tutte le stelle piu’ brillarelleche pòi

e un friccico de luna tutta pe’ noi

faje senti’ ch’e’ quasi primavera

manna li mejo grilli pe’ fa’ cri cri

prestame er ponentino

piu’ malandrino che c’hai

Roma reggeme er moccolo stasera

(Nino Manfredi – Roma nun fa’ la stupida stasera)

Sospiri tu pe’ lei tutte le pene

Faje senti’ cor canto delicato

Sta fiamma che me brucia nelle vene

Di che pe’ lei sortanto

Io smanio soffro e canto

Nell’aria dorce e tenera

Insieme cor profumo d’ogni fiore

Porta ‘na nota limpida

Co’ l’eco de sto core

Che dice co’ ‘na voce d’incantesimo

Amore, amore, amore

(Claudio Villa – L’eco der core)

Vie’ dar Gianicolo in fiore

Te dà n’occhiata passanno

Te mette er foco ner core

E tutta Roma

S’encanta

Ner mentre la vanta

Dicendo così

Lassatela passare

La bella Romanina

Che tutti fà incantare

Nel mentre che cammina

Te fa provà la scossa

Con l’occhi d’assassina

La bella Romanina

Lassatela passar

(Alvaro Amici – La Romanina)

Venti turisti ed io che sono il Cicerone

Li porto a spasso in fila indiana

E tutti insieme noi facciamo carovana

Sopra quel ponte io l’ho baciata

E dalla gioia tocco il cielo con le dita

Sono felice, innamorato

Voglio gridare a tutto il mondo che amo te

Il Colosseo, Villa Borghese

Piazza di Spagna, Porta Portese

Il Cupolone, Fontana di Trevi

Ponte Sublicio, un altro bacio

(Edoardo Vianello – Il cicerone)

Dedicata a te

Questo è er canto de la mia vita

Dedicata a te

Tu m’hai dato tutto er core

Senza chiede in cambio niente

Tu sei veramente tutto quello che c’ho

Mo che finisce er tempo dell’amore

Sortanto sto pensiero me restera’

Forse c’avro’ l’argento sopra i capelli

Ma drento ar petto er core

Me vora’ canta’

(Amedeo Minghi – Vojo er canto de ‘na canzone)

Aforismi romani divertentissimi

Il sorriso è la nostra arma migliore, anche quando si parla d’amore. Ed è per questo che, con un pizzico di spavalderia, i romani sanno farci cadere ai loro piedi. Ecco alcune frasi divertentissime che ti faranno subito innamorare, o in cui finalmente potrai rispecchiarti nella tua sfortuna in amore. Meglio riderci su, non credi?

L’amore è ‘n apostrofo rosa tra “sei ‘a mia vita” e “ora ‘a vita ta torgo”!

Se nun te fà bestiemmià, nun è amore.

L’amore è cieco. Infatti a me nun me trova.

I ritorni de fiamma so boni solo pe’ le grigliate.

L’amore è baciasse dopo avè magnato bruschette cor pomodoro, origano e ajo.

Nun semo fatti pe’ stà da soli, ma nemmeno co’ chiunque.

Se je piaci anche quanno te sei appena svejata e assomiji incredibirmente a tu nonna, è vero amore.

Ce stanno du tipi de donna: le z*ccole e le pure. Le z*ccole so z*ccole; le pure, pure.

Nessuno me amerà mai come er frigo mio: ogni vorta che je guardo dentro se illumina.

E uniche farfalle che c’ho n’o stomaco so ar ragù.

Se aspetti er momento perfetto, rischi de aspettà pe’ tutta ‘a vita.

Tutti me chiedono perché so ancora single, ma nun capiscono che me devono ringrazià. Lo faccio pe’ non farli averce mi madre come socera.

Ce credi all’amore a prima vista o te devo ripassà davanti?

In amore vince chi manna a fanc*lo chi fugge.

A Cupido, li mortacci tua. Cambia lavoro!

Sei bona quanto le polpette d’abbacchio de mi nonna, no forse quelle so mejo.

A Natale li nonni, li zii e li parenti me chiedono come sta er fidanzato. Io rispondo che l’ho venduto pe’ na piotta e mezza.

Nun sò se innamoramme o famme ‘n panino, l’idea è quella de sentì quarcosa no stomaco.

Dell’amore c’ho solo ‘e manije.

Tra er core mio e er core tuo ce stanno solo li nostri corpi e du panze piene di spaghetti all’ammatriciana che li dividono.

L’omini se credono de averce er potere de comandà su la donna, ma se so scordati che ce sta una donna che li commannerà pe’ tutta la vita: la loro madre.

In amore vince chi ama, chi fugge nun sa che se perde.

Tutti che trovano l’amore, lavoro, na casa. Io non riesco a trovà manco le mutande pulite.

Frasi romane sulla vita

Con quella sua travolgente simpatia, il dialetto romano è perfetto per parlare non solo d’amore, ma anche di ogni altro aspetto della vita. Parole forse un po’ forti, metafore che talvolta fanno sorridere sotto un finto sguardo di scandalizzata disapprovazione, ma in fondo solo tanta verità: ecco le frasi romane sulla vita che ti faranno sorridere e riflettere.