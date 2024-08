Fonte: Getty Images Diletta Leotta

Diletta Leotta ha festeggiato un doppio compleanno il 16 agosto 2024, visto che in questo giorno speciale è nata sia la stessa conduttrice di programmi sportivi che la figlioletta Aria. Come lo scorso anno, la showgirl ha organizzato un party doppio per sé stessa e per la piccola di casa, che ha compiuto il suo primo anno. Per l’occasione Diletta Leotta ha scelto due outfit gemelli, uno beige per la festa di Aria e uno nero per celebrare il suo compleanno.

Diletta Leotta, la festa per il compleanno di Aria

Il 16 agosto è certamente un giorno speciale per Diletta Leotta, visto che è il suo compleanno. Nel 2023, però, proprio in questa data centrale di agosto, è nata la piccola Aria, avuta dalla relazione con il portiere Loris Karius, diventato, da poco, suo marito. Ovviamente, adesso, questo giorno speciale è ancora più importante per la conduttrice televisiva che, già lo scorso anno, ha deciso di condividere la festa per il suo compleanno con la sua figlioletta.

In occasione del primo anno della bambina, invece, Diletta Leotta ha sdoppiato i due ricevimenti, creando per Aria un party total pink, dove la bimba è stata la protagonista assoluta, grazie anche a un outfit da vera star. Infatti la conduttrice ha scelto per il primo compleanno della sua amata figlioletta un vestitino rosa, composto da gonna in tulle con diverse balze e una parte superiore in una sfumatura più scura dello stesso colore.

Diletta Leotta, invece, ha indossato un abito aderente beije, lungo fino ai piedi, a costine con bretellina molto stretta e con cut out sul seno. Il look era completato da un paio di scarpe col tacco, completamente trasparenti e un paio d’orecchini d’oro a boccola. Aria ha spento la sua prima candelina su una fantastica torta a tre piani rosa, sormontata da un grosso fiocco in tinta. A incorniciare il momento perfetto un arco di palloncini rosa e beije.

Diletta Leotta, il suo party di compleanno

Diletta Leotta e la figlia Aria compiono gli anni lo stesso giorno e, quindi, quando la piccola di casa ha compiuto il suo primo compleanno, la showgirl ha raggiunto il traguardo di 33 anni, come raccontato da lei stessa nella didascalia del post Instagram, condiviso per l’occasione: “33 e 1”.

La conduttrice televisiva ha organizzato alla figlia una festa perfetta ma, la sera prima, ha deciso di festeggiare anche il suo giorno speciale, con alcune delle persone a lei più care e, per l’occasione, ha indossato lo stesso vestito scelto per celebrare la piccola Aria, ma di colore nero. Per il suo party Diletta Leotta ha arricchito il look con un girocollo in oro con un disegno a onde, che riprendeva la sua acconciatura. La conduttrice ha spento le candeline su una torta a un solo piano alto, composta da diversi strati di pan di Spagna, alternati a onde di panna e frutta.

Per celebrare il primo compleanno della sua piccolina, Diletta Leotta ha anche condiviso una dolce dedica su Instagram, corredata da un emozionante video e da una didascalia piena d’amore: “Sei il regalo più bello che la vita mi ha fatto! Auguri a noi amore mio”.