Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti “single” e felici, vacanze in famiglia (allargata)

Fonte: IPA/Getty Images Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in vacanza con la famiglia allargata

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono di nuovo insieme, ancora una volta per il motivo più importante: la famiglia. Come ogni anno, gli ex coniugi – attualmente “single” e felici – hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza con la figlia Aurora e il genero Goffredo, per godersi il nipotino Cesare e i rispettivi figli.

Vacanze in famiglia per Michelle ed Eros

Per l’ex coppia, tra le più famose e amate di sempre, sembra che il tempo non sia mai trascorso. Non è la prima volta che vengono immortalati insieme, come in questo caso in occasione delle vacanze estive, e la ragione è lampante: la Hunziker e Ramazzotti continuano a volersi bene, nonostante siano trascorsi quindici anni dalla loro separazione ufficiale (e oltre vent’anni di relazione alle spalle). Era il 2009 quando hanno divorziato prendendo strade diverse, dopo sette anni di matrimonio che, per diverse ragioni, non ha retto alla crisi.

“Tutti insieme appassionatamente – si legge a corredo delle foto paparazzate su Chi -. Michelle ed Eros in Alta Badia con la loro Aurora, il nipotino e i rispettivi figli. A 20 anni dal loro addio, una bellissima prova che il loro legame è più forte che mai”. Le immagini parlano da sé e sono state apprezzate da molti ammiratori della conduttrice e del cantautore, che hanno sottolineato nei commenti come il loro rapporto sia ancora oggi un esempio di amore e rispetto verso i figli, senza inutili guerre che su di essi avrebbero soltanto un effetto negativo.

I sospetti sul “ritorno di fiamma”

Ogni anno vengono immortalati insieme, per le vacanze o altri eventi importanti in famiglia, e puntualmente tornano i sospetti sul possibile ritorno di fiamma. Sospetti che, più volte, entrambi hanno smentito. Attualmente sia Michelle Hunziker che Eros Ramazzotti sono single, cosa certa almeno nel caso della conduttrice di origine svizzera che ha parlato di recente in un’intervista a Verissimo: “Sono concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri – aveva spiegato, parlando con orgoglio del suo ruolo di mamma e nonna -. (…) Poi c’è il lavoro. Non saprei dove metterlo un povero cristiano. Per adesso va bene così, nella serenità”. Parole che hanno confermato quanto già si vociferava, ovvero che la relazione tra la Hunziker e l’osteopata Alessandro Carollo fosse ormai conclusa.

Se nel caso di Michelle è una certezza (anche se si è vociferato di un nuovo flirt), di Eros Ramazzotti al momento si è solo chiacchierato a proposito della fine della relazione con la compagna Dalila Gelsomino. Si è parlato di “profonda crisi” tra i due, di un periodo difficile che la coppia starebbe provando ad affrontare e risolvere, come del resto si fa quando c’è un sentimento vivo tra due persone. Non ci si aspettava di vedere anche la Gelsomino nella famiglia allargata del cantautore, ma è evidente la distanza tra i due. Al momento la donna si trova in Colombia, per una vacanza molto wild con alcuni dei suoi migliori amici.

Intanto mentre c’è chi gioisce per la visione idilliaca di questo quadretto famigliare, Dillinger – che aveva già anticipato la vacanza in questione – ha sollevato un interrogativo: “Perché una coppia che si è voluta bene per tanto tempo e che oramai ha superato le liti e i problemi, che ha figli in comune, sceglie di andare in vacanza in montagna e non pubblicano nessuna storia insieme? Perché non raccontare al mondo social con cui condividono tutto che sono come un’allegra famiglia tutti insieme?”. La conclusione, secondo il portale, è che potrebbe esserci “qualcos’altro” tra i due, ma è solo un’ipotesi (neanche troppo apprezzata dai lettori).

Appena qualche mese fa lo stesso cantautore aveva smentito categoricamente l’ennesima “indiscrezione” su un possibile ritorno di fiamma con l’ex moglie: “Nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia. I due, separati da quasi venti anni, da tempo hanno un rapporto di amicizia e condividono l’amore immenso per Aurora nata dal loro matrimonio”. Più chiaro di così.