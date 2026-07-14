La Ruota della Fortuna, polemica sull’orario di chiusura. Perché Gerry Scotti ha finito prima

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IPA Gerry Scotti

Nuova settimana, nuova puntata, ma anche nuova polemica social per La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti, in onda ieri, lunedì 13 luglio 2026, ha aperto i battenti della sua marcia estiva senza soste, con il conduttore che ha accolto il pubblico con la consueta verve. Un’introduzione che ha subito coinvolto i Fortuna Five, ribattezzati scherzosamente “una ventata di aria condizionata” dallo stesso Scotti, che non ha mai nascosto di amarli profondamente.

Protagonista della serata la neo campionessa Federica, di Torino ma originaria di Sotto al Monte, paesino bergamasco che ha ispirato un aneddoto personale del conduttore legato alla propria infanzia. Ad affrontarla Romina, project manager milanese nel settore della ricerca clinica, e Filippo, impiegato fiorentino nel mondo della moda. Al loro fianco, come sempre, Samira Lui, che ha scelto di mantenere per un’altra giornata lo stacchetto musicale su Amore di Contrabbando di Cristiano Malgioglio.

Come si è svolta la gara

La puntata è partita con Piatti Estivi, tema Frisella Pugliese, risolto da Filippo per 1000 euro. Si è poi passati a Tormentoni, con Una rotonda sul mare risolta ancora da Filippo, salito a 6300 euro, mentre Scotti ha scherzato sull’idea di portare il brano “negli stadi” insieme ai suoi amati Fortuna Five. La manche Ciak, si gira, a tema The Blues Brothers, ha invece premiato Romina, arrivata a 7600 euro.

Da quel momento la project manager milanese ha preso il controllo della gara: prima con Traghetto Express (9800 euro), poi conquistando il titolo finale con L’Ultimo Round a tema In Barca a vela, che l’ha portata a 17300 euro. Alla Ruota delle Meraviglie ha centrato solo la terza soluzione, ma è bastato per aggiudicarsi una busta verde da 27300 euro complessivi, tra rosse fortunate e verde finale che le permette di aumentare il suo montepremi totale.

La polemica sui tempi ridotti

Se la gara ha regalato colpi di scena, non sono mancate le critiche sui social riguardo alla durata della puntata. Come già accaduto in altre occasioni recenti, quando La Ruota della Fortuna deve poi lasciare spazio a Temptation Island, il programma è apparso più compresso del solito, con minori spazi per le battute e i momenti di leggerezza che caratterizzano lo show.

Su X non sono mancati i commenti ironici: “Come corre Gerry Scotti quando dopo c’è un programma della De Filippi #TemptationIsland”, ha scritto un utente, mentre un altro ha osservato con una punta di rimpianto: “Se solo tutte le sere La Ruota della Fortuna fosse già alla manche finale alle 21:22, che meraviglia”. Un segnale chiaro di come il pubblico, affezionato al game show, non voglia rinunciare nemmeno a un minuto di spensieratezza in compagnia di Gerry Scotti e dei suoi Fortuna Five. Insomma, l’orario di inizio della prima serata continua a essere al centro del dibattito. Cambierà qualcosa? Forse, ma Piersilvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua gallina dalle uova d’oro. Si procede spediti e senza pause per tutta l’estate, mentre Affari Tuoi chiude questa settimana conle ultime puntate di Stefano De Martino condotte dal Teatro delle Vittorie di Roma.