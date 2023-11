Fonte: IPA Mara Sattei

Bella, talentuosa e amatissima dalla Gen. Z, Mara Sattei è tornata e ha deciso di concludere il 2023, anno fortunatissimo per lei, con un nuovo, profondissimo singolo. Dopo Sanremo e il successo dei mesi estivi, la cantante ha pubblicato Mare aperto.

“Mare aperto”: significato della canzone di Mara Sattei

Dopo il successo del suo singolo estivo Piango In Discoteca, Mara Sattei, pseudonimo di Sara Mattei, torna con un nuovo singolo. Mare aperto è un pezzo profondo, che tramite la metafora della vastità del mare racconta l’immensità dei pensieri, dove, troppo spesso, diventa facile perdersi. Mara Sattei ha raccontato:”Mare aperto è un brano che parla di vita. Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi succede di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondata dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle.”

Il singolo, disponibile in digitale dal 24 novembre, è solo l’ultimo dei brani che la cantante romana ha pubblicato nel 2023, anno che le ha portato un successo incredibile. Mara, infatti, dopo la partecipazione ad Amici 2013, il talent di Maria De Filippi, e il tormentone estivo con Fedez è Tananai del 2022, ha raggiunto il palco di Sanremo 2023, partecipando alla 73esima edizione del Festival con Duemilaminuti, brano scritto da Damiano David dei Maneskin, che ci ha regalato emozioni incredibili, toccando una tematica purtroppo molto attuale. In Mare aperto Mara Sattei dimostra la stessa sensibilità, portandoci ancora una volta a riflettere sulle note dei nostri pensieri.

“Mare aperto”: testo della canzone di Mara Sattei

Penso spesso

Il cuore è mare aperto

Mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Consapevole che a dirti sì mi pento

Uccido con l’inchiostro

La stella sembra vuota come l’inverno

Dipende eh

La voce mia è un eco tra le stelle

Un urlo di chi ha torto

Io guardo te

Ma è uguale tra la gente

Dipende eh

Ma potrei dirti che è uguale

Tra le scale che attraverso

Sì, miliardi in altipiani

E mi dico sono ferma

Come scriverti chi muore

Per non dire a tutti il male

Che ti ho fatto stare altrove

Penso spesso

Il cuore è mare aperto

mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

persa in mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Io respiro

Vivo dentro un’astronave

Un posto che conosco

Eri tutto ciò che manca

Brucia il sale

Fa male, eh

E la voce mia risuona tra le strade

Come un urlo che è distorto

Io guardo te

Ma tutto resta uguale

Permane, eh

E potrei dirti è uguale

Tra le scale che attraverso

Sì, miliardi in altipiani

E mi dico sono ferma

Come scriverti chi muore

Per non dire a tutti il male

Che ti ho fatto stare altrove

Penso spesso

Il cuore è mare aperto

mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

persa in mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Forse da me

Penso che sia altrove

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Forse da me

Penso che sia altrove

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

È che non mi riconosco

Mentre fuori in bilico ci piove addosso

Siamo soli giù di botto

Ma che cos’è vivere se non ricordo

Per dare fuoco a un ricordo

Mentre tu che piangi

Spalle al mare mosso

Siamo soli in capo al mondo

Ma poi amarci giuro che non è mai nostro

Penso spesso

Il cuore è mare aperto

mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

Persa mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Forse da me

Penso che sia altrove

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Forse da me

Penso che sia altrove

Senza di te

Dimmi dov’è il sole

Senza di te

Dimmi dov’è il sole