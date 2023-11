Miley Cyrus nuda su Rolling Stone: “La mia vita tra eccessi e provocazioni”

L’abbiamo conosciuta come la piccola Miley Stewart, adolescente intenta a nascondere Hannah Montana, la sua vera anima da popstar ad amici e compagni di scuola. Poi Miley Cyrus è cresciuta: un’evoluzione artistica e musicale fortissima, che l’ha vista passare da principessa di Disney Channel a quella che si può definire una delle pop star più amate. All’alba dei suoi 31 anni, la cantante di Party in the USA, ha deciso di festeggiare insieme a parenti e amici cantando finalmente Flowers, il discussissimo pezzo uscito a gennaio 2023 e mai cantato dal vivo su cui aleggia un piccolo grande mistero.

Miley Cyrus canta “Flowers” per la prima volta dal vivo

Sono 31 anni di cui può andare decisamente fiera quelli festeggiati da Miley Cyrus, che per il suo compleanno ha deciso di fare un regalo a se stessa e di festeggiare insieme a partenti e amici con un’esibizione inedita. La cantante statunitense ha infatti optato per un evento intimo: un’esibizione per amici e parenti allo Chateau Marmot di Los Angeles, in cui ha cantato le sue canzoni di successo, alcune cover classiche e anche nuova canzone, che ancora non ha titolo.

Ha destare l’entusiasmo dei fan, però, è stata sicuramente l’esibizione della cantante nel brano Flowers: il singolo uscito a gennaio 2023 che Miley non aveva ancora mai cantato dal vivo. In merito al pezzo e alla sua esibizione inedita, la cantante ha commentato sui social: “Il mio regalo di compleanno a me stessa quest’anno è stato molto in linea con il marchio. Mi sono esibita per me stessa e ho cantato le mie canzoni preferite, comprese le mie. La prima esibizione live di Flowers è stata davanti a un pubblico di amici e familiari. Riportando questa canzone al seme… è germogliata in modo sensazionale. Sono grata per la crescita di entrambi. 🌹💋❤️ Con amore, Miley.”

“Flowers”: il brano più investigato dai fan di Miley Cyrus

Fin dalla sua uscita, Flowers è diventata una hit ascoltatissima. Miley, prima del suo 31esimo compleanno, non l’aveva mai cantato dal vivo: a maggio, la cantante aveva rivelato di non avere alcun interesse a fare tourné: “Non è semplicemente che non posso, non si tratta solo di una mia incapacità, ma è proprio un mio desiderio. Perché dovrei vivere la mia vita per il piacere o la soddisfazione di qualcun altro?”. Nonostante questo i fan si sono avvicinati tantissimo al testo, anche per scoprire se fosse effettivamente dedicato al suo ex marito Liam Hemsworth. Pare infatti che i fan di Miley abbiano scorto tantissimi presunti indizi che confermano il tradimento di Liam Hemsworth ai danni della cantante.

Fonte: Getty Images

Secondo i follower della cantante, infatti, Flowers è racchiude moltissime frecciatine rivolte all’attore: la data di uscita del singolo, giorno del compleanno di Hemsworth passando la location del videoclip, che i rumors insinuano sia la villa dove il suo ex marito l’avrebbe tradita, fino allo smoking indossato dalla cantante nelle ultime scene del video, molto simile a quello che Liam Hemsworth aveva indossato in uno degli ultimi red carpet insieme. Chiaro è che la verità potrebbe non venire mai a galla. Quello che è certo è che i fan possono finalmente gustarsi l’ascolto di Flowers dal vivo, anche se solo tramite i video che circolano sui social.