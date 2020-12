Miley Cyrus nuda su Rolling Stone si confessa

Miley Cyrus posa in topless per la copertina del numero di gennaio 2021 di Rolling Stone e si apre su alcuni momenti difficili della sua vita passata. Confessando, insieme alla gioia per il record del suo nuovo album “Plastic Hearts” numero uno in classifica, di avvicinarsi a un nuovo capitolo della sua vita, con un suono rock and roll puro e una mente finalmente lucida, dopo gli eccessi di droga e alcol degli anni passati