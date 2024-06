Miley Cyrus, le parole sul padre Billy Ray dopo la lite: “Devo molto a lui”

Fonte: IPA Miley Cyrus e suo padre Billy ray

Dopo un periodo di lungo silenzio e una grande spaccatura familiare, Miley Cyrus è tornata a parlare del rapporto con il padre Billy Ray Cyrus che, oltre ad averla cresciuta, è stato un pilastro fondamentale per la sua carriera di attrice e cantante. A seguito del divorzio tra Trish e Billy Ray, infatti, i rapporti tra di loro non sono più stati gli stessi, e i fan si hanno portato a vanti l’ipotesi che la cantante si fosse schierata con la madre.

Miley Cyrus torna a parlare di Billy Ray

Un piccolo passo che, forse, potrebbe portare alla riappacificazione. Dopo anni di rapporti incrinati e litigi familiari, forse tra Miley e suo padre Billy Ray Cyrus potrebbe tornare il sereno. A seguito delle moltissime ipotesi riguardo un allontanamento tra i due dopo il divorzio tra Billy rai e Trish, madre della cantante, Miley è tornata a parlare del padre in un’intervista a My Next Guest Needs No Introduction con David Letterman.

Quando le è stato chiesto se suo padre fosse il suo eroe, la cantante ha risposto che è sua madre la sua eroina, ma ha comunque voluto spendere belle parole per Billy. “Gli devo molto. Senza mio padre la persona che sono oggi non esisterebbe perché mio padre come creativo e come artista, e per il modo in cui funziona il suo cervello, mi ha sempre fatto sentire più sicura nella mia mente”.

Ha poi spiegato come sia stato fondamentale nel gestire la sua vita sotto i riflettori: “È anche sempre rimasto con i piedi per terra, in contatto con la realtà sempre, anche quando era super famoso. Sono grata di averlo avuto come esempio, ha tracciato una mappa da seguire e una lista di cose da fare e da non fare.”

Fonte: IPA

Un pensiero davvero molto bello, che potrebbe aprire una porta a Billy Ray e una risposta a un suo dolcissimo post Instagram di qualche settimana prima in cui il cantante ha voluto ricordare uno dei momenti più belli passati con sua figlia: “Sono incredibilmente orgoglioso di lei. È una sopravvissuta e una vera artista. Ha imparato presto ad amare e ad apprezzare i fan che rendono tutto possibile. Entrambi apprezziamo il legame che abbiamo con i nostri fan e siamo grati per quello che fanno per noi. Lei da questo punto di vista è come me, non diamo mai nulla per scontato“.

Miley Cyrus e il rapporto con il padre Billy Ray

Un rapporto strettissimo quello tra Miley Cyrus e il padre Billy Ray, che fin dalla più tenera età della cantante si è evoluto in una complicità professionale innegabile. Dai primi passi nel mondo di Hannah Montana, serie tv per ragazzi amatissima in cui i due hanno potuto recitare insieme come padre e figlia, fino agli albori del successo di Miley come cantante, questa volta senza parrucche e pseudonimi.

Rapporto che, però, pare essersi raffreddato nel 2022, anno in cui Billy Ray e la moglie Trish hanno deciso di separarsi e di percorrere strade diverse. Una scelta che ha influito molto sulla famiglia e sui loro figli, che pare abbiano deciso di schierarsi. Miley, dal canto suo, sembra aver deciso di propendere per la madre. Un’indiscrezione che ha trovato conferme da una fonte molto vicina alla cantante, che aveva raccontato nel 2022 a E News che “Il divorzio tra i suoi genitori ha messo a dura prova la sua relazione con suo padre ed è stato difficile connettersi con lui nell’ultimo anno.”

Fonte: IPA

Poi la vittoria ai Grammy del 2024, in cui Miley, parlando sul palco del successo del brano Flowers, si era lanciata in grandi ringraziamenti, lasciando fuori il nome del padre e specificando: “Non credo di aver dimenticato nessuno. Ma potrei aver dimenticato la biancheria intima. Ciao!” Che le cose ora si stiano appianando davvero?