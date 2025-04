Miley Cyrus: l’hair style del momento è ancora il suo. Avevate dubbi?

Fonte: IPA Miley Cyrus, ogni taglio diventa iconico. Gli incredibili cambi di look

Miley Cyrus: se c’è davvero una degna erede di Madonna, nel nuovo millennio, in fatto di trasformismo e capacità di stupire sempre, è senza dubbio lei. Cantante dotatissima (ben più di Mrs Ciccone, non ce ne voglia l’ex regina del pop, che amiamo follemente), ex bambina prodigio, passata dall’essere l’Hanna Montana acqua e sapone idolo di milioni di teen alla ragazzaccia del rock, oggi, 35 anni, reduce da un album di grande successo del 2023, quell’ Endless Summer Vacation che comprendeva successi come Flowers e Jaded, e con un nuovo album in uscita, Something Beautiful, continua a dettare moda in fatto di look.

Le ultime due apparizioni degne di nota sono state, nell’ordine: ai Grammy Awards 2025, con tanto di bleached brows (sopracciglia schiarite) frangetta e capelli a blocchi di lunghezze differenti, ideati dal famoso hair stylist Bob Recine. E sul set del nuovo spot per Maybelline, a new York, con un look total leather super sensuale, capelli lunghi, mechati e scalati e l’immancabile frangetta cortissima diventata il suo marchio di fabbrica e, ovviamente, trend del momento.

Fonte: IPA

Miley da sempre si diverte a spiazzare, stupire, a giocare con i suoi capelli e il suo look, reinventandosi ogni giorni. Ha raccontato di avere una vera e propria passione per le scarpe, in particolare stivali ( meglio se di Tory Burch) e sneakers: possiede centinaia di Converse, di ogni colore. Ma che lo stile è qualcosa di innato e personale: “Posso abbinare una semplice camicia a dei jeans skinny sotto una giacca di pelle e il risultato sarà unico”.