Chi è Bianca Panconi, Melody in Che Dio ci aiuti 8

Fonte: IPA Bianca Panconi

Talentuosa e di successo, Bianca Panconi è fra i protagonisti di Che Dio ci aiuti 8 dove interpreta Melody. Nonostante la giovane età, l’attrice ha alle spalle una lunghissima carriera, costellata di ruoli importanti e collaborazioni con registi famosi.

La carriera di Bianca Panconi

Classe 2000, Bianca Panconi è nata a Firenze e ha iniziato a studiare recitazione nel 2013, prendendo parte ad un corso di recitazione al Max Ballet Accademy.

In seguito ha preso parte al Florence Movie Association Scuola di Cinema, dove ha seguito un corso di recitazione cinematografica. Molto attenta alla sua formazione professionale, Bianca Panconi a partecipato a diversi workshop dedicati a cinema e recitazione.

La sua carriera è iniziata con piccoli ruoli in cortometraggi. Nel 2019 è apparsa in La vita promessa 2 e nello stesso anno è entrata nel cast di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero dove ha vestito i panni dell’ex fidanzata del personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon.

Al cinema ha recitato nel film Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma con la regia di Giulio Base, mentre in tv l’abbiamo vista in Cuori, Romulus 2, Bosè e Costanza. Sul set Bianca ha creato un ottimo legame con tanti attori famosi, fra cui Pilar Fogliati, conosciuta durante le riprese di Cuori.

Nel 2024 è stata scelta per interpretare Melody in Che Dio ci aiuti 8. Non solo: Bianca Panconi si è fatta notare anche grazie al suo talento nel film Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores nel 2021 dove ha interpretato la bellissima Marcolina.

E la vita privata? Nonostante sia diventata in breve tempo molto famosa, Bianca Panconi ha sempre protetto il suo privato. Sui social condivide scatti che raccontano la sua vita quotidiana, fra momenti sul set e relax con le persone che ama di più. Non è chiaro se nella sua vita ci sia spazio per un partner o se sia attualmente single.

Chi è Melody in Che Dio ci aiuti 8

In Che Dio ci aiuti 8, Bianca Panconi interpreta Melody, una ragazza dolce e bellissima che, nonostante le difficoltà della vita e le ferite che si porta dietro, continua a sorridere e soprattutto a cantare.

Melody infatti porterà nella casa famiglia tutta la sua dolcezza, conquistando tutti, anche le ragazze più scettiche. A poco a poco scopriremo la violenza fisica e psicologica che purtroppo questa giovane ha subito dal suo ex fidanzato, Sandrino.

Sarà proprio la voce meravigliosa di Melody ad attirare l’attenzione di Corrado, giovane avvocato che opera nella casa famiglia. Sarà proprio lui a spingere Melody a riprendere la sua vita in mano, riconquistando la fiducia nel futuro.

“Melody è una ragazza un po’ ingenua che si è trovata a dover affrontare una situazione difficile e dolorosa – ha svelato Bianca a Super Guida Tv -. Nel momento in cui entra nella casa famiglia inizia ad avere maggiore fiducia in se stessa anche grazie alle amicizie che intreccerà e alla disponibilità delle persone intorno a lei. Melody è anche una ragazza buffa e questo mi ha dato la possibilità di cimentarmi in un personaggio che aveva una vis comica. Come me ha molto entusiasmo per la vita”.