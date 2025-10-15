La Volta Buona, pagelle 15 ottobre: Valeria Fabrizi e il bacio a Robert Redford (10); la forza di Elena Santarelli (8)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo, le pagelle

La puntata del 15 ottobre de La Volta Buona ha regalato al pubblico un ampio approfondimento su diete e alimentazione, accendendo i riflettori anche su disturbi alimentari e obesità con le testimonianze di Nello Iorio ed Elena Santarelli. Nello studio di Caterina Balivo c’è spazio anche per il gossip, con i consueti scoop del direttore Andrea Biavardi su Elisabetta Canalis e Stefano De Martino, e per una toccante intervista con Andrea Roncato e Valeria Fabrizi, protagonisti de La ricetta della felicità.

La toccante storia di Nello Iorio. Voto: 8

La prima parte de La Volta Buona è dedicata come di consueto alla salute a tavola: insieme al professor Giorgio Calabrese, Caterina Balivo ha passato in rassegna alcuni dei regimi alimentari più chiacchierati del momento, come la dieta dell’uovo sodo e quella del “5-4-3-2-1”. Tendenze che spopolano sui social, ma che non sempre rappresentano la soluzione migliore per chi dovrebbe perdere molti chili, come il comico Nello Iorio.

Con grande ironia, il protagonista di Made in Sud ha raccontato la sua storia e la lunghissima battaglia contro i Kg di troppo. Pur avendone persi 35, il comico non sembra riuscire ad andare oltre: “Quando metti 60 kg e non ti pesi per 5-6 mesi diventano 85. È un cane che si morde la coda, se mangi riesci a muoverti sempre meno, se ti muovi sempre meno e resti a casa c’è più tentazione di mangiare”.

A colpire, è soprattutto il senso di isolamento che spesso accompagna le persone obese: “La vita si limita, perchè quando vai in qualche posto il primo pensiero è quello delle sedute: se ci sono i braccioli potrebbe risultare difficile sedersi. Quindi quando si è invitati ad uscire si è portati ad accampare scuse, finchè gli altri smettono di chiamare e si finisce per autoisolarsi”, ha spiegato Iorio. Un racconto a cui si sono uniti anche gli altri ospiti in studio Mary Segnieri e chef Alessandro, segnati dalla stessa esperienza.

Elena Santarelli e Miriam Leone, in forma dopo il parto. Voto: 8

Diventare mamme è sicuramente una grande gioia per molte donne, ma si parla troppo poco dei problemi connessi alla gravidanza. Oltre a nausea e patologie più gravi, molte donne devono fare i conti anche con i kg di troppo accumulati durante la gestazione. Non sempre tornare alla perfetta forma fisica è un’impresa semplice, e potrebbero occorrere anche molti mesi. Lo ha raccontato nel salotto della Balivo Elena Santarelli, che ha spiegato di aver preso 23-24 kg durante la sua seconda gravidanza.

“Ho avuto una gravidanza difficile e trascorrevo molte ore a letto per le minacce d’aborto. Scaricavo l’ansia mangiando e ordinando cibo, soprattutto junk food”, ha raccontato la showgirl. Ci è voluta tanta forza di volontà per ritrovare la forma fisica precedente, oltre ad un buon metabolismo donatole da Madre Natura.

Anche Miriam Leone ha raccontato in una recente intervista come si è evoluto il suo rapporto con il suo corpo e la bellezza: dopo la nascita del figlio Orlando, l’attrice ha spiegato di essere tornata in palestra per sbarazzarsi del peso accumulato durante la gravidanza. “Sono tornata ad allenarmi soprattutto per ritrovare me stessa“. Un messaggio positivo per le future mamme che si trovano a fare i conti con lo stesso problema: non esistono diete o trattamenti miracolosi, ma con una sana e costante attività fisica, nulla è impossibile.

Victoria Beckham e la battaglia contro l’anoressia. Voto: 9

Anche una donna di successo come Victoria Beckham nasconde un passato di dolore e battaglie difficili: nel nuovo documentario su Netflix a lei dedicato, l’ex Spice Girl ha parlato per la prima volta dei suoi disturbi alimentari. La popostar avvertiva sin da adolescente il peso degli sguardi, e proprio il costante confronto con le compagne più magre l’avrebbe spinta ad un atteggiamento super ossessivo contro se stessa. A Victoria va anche il merito di aver raccontato un altro aspetto dell’anoressia, poiché quando si convive con un disturbo alimentare si è molto bravi a mentire, anche ai propri genitori.

L’amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Voto: 6

Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis sono una delle coppie più chiacchierate del momento, e sembrano non volersi più nascondere. A La volta buona,il direttore di Oggi Andrea Biavardi ha mostrato in anteprima dei nuovi scatti dei due, che sarebbero già arrivati alle presentazioni: non in famiglia, ma con gli amici. Nelle immagini del magazine ci sono infatti con loro Elodie, Andrea Iannone e Diletta Leotta. Grande amore o fuoco di paglia? Nel dubbio diamo un 6 in pagella di incoraggiamento.

Stefano De Martino tra Santiago e Caroline. Voto: 7

Stefano De Martino è un altro protagonista molto amato della cronaca rosa, ma questa volta gli scatti che lo vedono protagonista lo mostrano nelle vesti di super papà con il piccolo Santiago. Andrea Biavardi spiega che comunque anche sul fronte sentimentale è un momento felice per il conduttore: dopo un periodo di crisi, sarebbe infatti tornato il sereno con Caroline Tronelli. I due sono riusciti a lasciarsi alle spalle i momenti difficili seguiti alla pubblicazione dei loro video privati, che avevano minato anche la serenità della coppia.

Valeria Fabrizi e Andrea Roncato, amici da sempre. Voto: 10

Valeria Fabrizi e Andrea Roncato sono protagonisti della fiction Rai La ricetta della felicità. I due attori si sono raccontati a Caterina Balivo con grande sensibilità e ironia, mostrando anche inediti lati di sé. Il comico bolognese si è lasciato andare a profonde riflessioni su amori finiti, solutitudine e maturità: “Maturare non vuol dire diventare vecchi, bensì non aver bisogno di dimostrare niente. E credo che la fortuna che abbiamo non arrivi dal cielo, ma ce la costruiamo da soli”.

L’attrice 88enne, invece, ha ironizzato sulla sua espansività: “Ho proprio bisogno di baci e abbracci, e adesso che ho una certa età ne ricevo molti. Quando ero giovane mi dicevano che ero un po’ leggera. Abbracciavo e baciavo, ma sulle guance, non facevo di più. Oddio se poi capitava…”. L’aneddoto più succoso riguarda tuttavia il bacio non dato ad un grande divo di Hollywood: “Mi pento di non aver baciato Robert Redford. Recitavamo nello stesso film, lui stava in hotel con degli attori americani e quel giorno pensai proprio che mi sarebbe piaciuto. Il bacio ci fu in verità sette giorni dopo, ma il mio pensiero rimane sempre al primo non dato”.