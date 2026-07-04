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ANSA Bianca Guaccero, Kaspar Capparoni, Gabriella Pession, Sergio Assise e Luca Ward

A vent’anni di distanza dal debutto televisivo, torna in onda Capri, tra le più amate delle fiction Rai. Capri racconta la storia di una psicologa milanese catapultata nel magico mondo dell’isola campana a causa di un’inaspettata eredità. Il cast era stellare, ma che fine hanno fatto gli amati protagonisti? Per lo più, sono diventati ancora più popolari.

Gabriella Pession ha trovato l’amore in Irlanda

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Protagonista assoluta di Capri è Gabriella Pession, che nella fiction Rai dà il volto alla pragmatica psicologa Vittoria Mari. Pessione, nata negli Usa nel 1977 ma cresciuta in Italia, ha trovato l’amore oltre manica e oggi è sposata con l’attore irlandese Richard Flood. I due si sono conosciuti sul set di Crossing Lines, perché nel frattempo Gabriella ha consolidato la propria carriera da attrice partecipando a titoli come La Porta rossa e Oltre la soglia.

Kaspar Capparoni era già famoso

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Classe 1964, l’attore italo-tedesco Kaspar Capparoni arrivò a Capri con alle spalle un curriculum d’eccezione. Al cinema aveva esordito ancora giovanissimo in Phenomena, titolo del maestro dell’horror Dario Argento. Il grande pubblico lo ha amato nei ruoli in Elisa di Rivombrosa e Il commissario Rex, di cui fu protagonista assieme al mitico pastore tedesco.

In Capri Capparoni è Massimiliano Galliano, imprenditore in difficoltà e padre vedovo di una bimba piccola, che con Vittoria ritroverà l’amore e il sorriso.

Sergio Assisi continua a essere un Don Giovanni

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Il ruolo di Sergio Assisi in Capri era quello del “Re di Capri”, un Don Giovanni impenitente che, infine, metterà la testa a posto con la bella Daiana. Dopo il successo della fiction isolana, Assisi ha continuano a recitare in numerose produzione televisive degli Anni ‘2000, proseguendo con esperienze al cinema e in teatro.

Capri, però, non l’ha mai lasciata davvero. Perché molto spesso l’attore oggi 54enne ha continuato a interpretare il ruolo del latin lover partenopeo.

Bianca Guaccero ha raggiunto il vero successo

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Ad oggi, il volto più noto tra gli attori protagonisti di Capri è Bianca Guaccero. L’attrice ha però cambiato professione, trovando il successo come conduttrice televisiva. Per anni è stata alla guida della trasmissione Detto Fatto di Rai 2 e, recentemente, l’abbiamo vista al fianco di Nek in Dalla strada al palco e all’Ariston con il PrimaFestival e il Festivallo. Nel 2025 ha vinto Ballando con le stelle, dove ha anche incontrato l’amore, il ballerino Giovanni Pernice.

La showgirl pugliese in Capri è Carolina, la giovane figlia dell’uomo d’affari senza scrupoli Domenico Scapece. Allontanatasi dal padre truffaldino, Carolina diventa cuoca provetta grazie alle cure della padrona di casa Donna Isabella, che diventa per lei come una seconda mamma.

Luca Ward resta la voce d’Italia

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Luca Ward non aveva e non ha bisogno di presentazioni. È la voce più famosa del cinema italiano, ha doppiato Russell Crowe ne Il Gladiatore e anche Pierce Brosnan, Keanu Reeves e Samuel L. Jackson. Oltre a Capri è stato attore nelle seguitissime fiction Centro Vetrine, Elisa di Rivombrosa e Le tre rose di Eva.

In Capri il suo è il ruolo del cattivo, di Cosimo Rizzuto, il miliardario che cerca di rapire Vittoria dopo averne fatto uccidere i genitori.