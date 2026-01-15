Bianca Guaccero, il compleanno più dolce con Giovanni Pernice: lo scambio romantico

IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Un compleanno speciale per Bianca Guaccero che ha spento 45 candeline circondata dall’affetto di chi la ama e di Giovanni Pernice, l’uomo che da oltre un anno le cammina accanto senza mai lasciarla sola. “Buon compleanno alla donna più bella del mondo”, scrive lui nelle sue storie di Instagram. “La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te”, ha scritto lei. L’amore è davvero nell’aria.

L’amore con Giovanni Pernice

Tra loro c’è stato un riconoscersi reciproco, avvenuto quasi senza sforzo. Bianca Guaccero lo ha raccontato più volte: alcune certezze arrivano subito, come una sensazione fisica difficile da ignorare. Nel loro caso, è successo al primo bacio a Ballando con le Stelle, quando quelle “farfalle nello stomaco” hanno parlato più di mille ragionamenti. Giovanni Pernice, dal canto suo, aveva avuto un’intuizione immediata; lei invece ha avuto bisogno di qualche giorno in più, frenata da quella perfezione che inizialmente le sembrava quasi irreale. Poi, però, la naturalezza ha preso il sopravvento e le somiglianze sono emerse con chiarezza.

Prima di lui, però, c’è stato un lungo tratto di strada percorso da sola. Otto anni in cui Bianca ha imparato a rimettere insieme i pezzi dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice. Anni complessi, segnati da dolore ma anche da una lenta ricostruzione interiore. Chiudere una relazione importante, soprattutto quando c’è un figlio di mezzo, significa attraversare un territorio spesso fatto di senso di colpa, paure e nuove responsabilità da affrontare da soli.

La forza ritrovata nella figlia Alice

Si era convinta di non poter avere tutto, di essere forse meno fortunata nei sentimenti. Non era infelice, ma rassegnata a quello che aveva già avuto. Poi la vita, che sa sempre come sorprenderci, ha ribaltato il copione. Giovanni Pernice è arrivato senza preavviso, come un compagno con cui condividere leggerezza e un pizzico follia, ma anche un sostegno concreto, qualcuno che fa il tifo senza condizioni. Da lì è nato il resto: la fiducia, il coraggio di lasciarsi andare, la voglia di non proteggersi più dietro la paura.

Fondamentale, in questo percorso, anche il ruolo di Alice. La figlia, spontanea come solo i più piccoli sanno essere le ha ricordato quanto sia importante divertirsi e vivere davvero ciò che si fa. Un consiglio che l’ha aiutata a guardarsi avanti senza troppi condizionamenti e vivendosi a piano il momento.

Oggi Bianca guarda avanti senza paura: i nove anni di differenza non la sfiorano, la parola “matrimonio” non la spaventa più, anche se non è una priorità immediata. Tra Londra e Roma, tra impegni professionali e nuovi assetti familiari, il presente è già pieno. E nei sogni, mai accantonati, c’è ancora spazio per allargare la famiglia. Perché, come dimostra questo compleanno così intimo, purtroppo il primo senza il padre Ettore venuto a mancare qualche settimana fa, la bellezza più grande è sentirsi finalmente al posto giusto, accanto alla persona giusta.