La Rai cancella Mara Venier e Andrea Delogu. Dal 2 luglio torna Capri

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier

Colpo di scena nel pomeriggio di Rai 1. A pochi giorni dall’avvio della nuova programmazione estiva, la rete ha deciso di cambiare nuovamente rotta.

Le repliche de Le Stagioni del Cuore, il programma condotto da Mara Venier, e La Porta Magica, con Andrea Delogu, vengono infatti sospese dopo appena tre giorni di messa in onda. Avevano preso il posto de La Volta Buona di Caterina Balivo e de Il Paradiso delle Signore lo scorso 29 giugno ma non hanno destato curiosità nel pubblico.

Una decisione arrivata in tempi record e dettata da un motivo ben preciso: gli ascolti, giudicati troppo bassi per una rete ammiraglia come Rai 1. Così, già a partire dal 2 luglio, il pubblico ritroverà invece una delle fiction più amate degli ultimi anni: Capri, con Gabriella Pession, Kaspar Capparoni e Sergio Assisi.

Una proposta che, in realtà, rappresenta anche un ritorno ai piani iniziali della Rai, visto che la serie era stata scelta fin dall’inizio per accompagnare i telespettatori durante l’estate, salvo poi essere sostituita all’ultimo momento.

La decisione aveva lasciato perplessi molti fan della fiction, che sui social avevano espresso il proprio disappunto per il cambio improvviso di programmazione. Adesso, invece, Capri è pronta a riprendersi lo spazio che avrebbe dovuto occupare fin dall’inizio.

La Rai cancella le repliche di Mara Venier e Andrea Delogu

A convincere i vertici di Rai 1 a intervenire sono stati soprattutto i dati Auditel raccolti nei primi giorni di programmazione.

Le repliche de Le Stagioni del Cuore con Mara Venier si sono fermate all’8,6% di share, mentre La Porta Magica con Andrea Delogu ha registrato un 7,4%, risultati ben al di sotto delle aspettative. Numeri che hanno spinto la rete a modificare immediatamente il palinsesto, nel tentativo di rafforzare una fascia oraria sempre più difficile.

Il pomeriggio televisivo è ormai diventato uno dei terreni di sfida più combattuti della stagione estiva. Le soap turche continuano a conquistare il pubblico e stanno mettendo in difficoltà anche Rai 1.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche sulla trasmissione successiva. Estate in Diretta, condotta da Manuela Moreno, ha dovuto fare i conti con una concorrenza molto forte, tanto che nella puntata di martedì 30 giugno si è fermata a poco più di un milione di telespettatori, venendo superata dalle produzioni turche proposte dalle reti concorrenti.

Per questo la Rai ha scelto di intervenire rapidamente, cercando di offrire un traino più solido all’intero pomeriggio.

La fiction Capri torna su Rai 1

La scelta è ricaduta su una fiction che negli anni ha conquistato un pubblico trasversale e che ancora oggi continua a essere molto apprezzata.

Ambientata tra i paesaggi mozzafiato dell’isola campana, Capri racconta intrecci sentimentali, segreti di famiglia e storie d’amore, con un cast che vede protagonisti Gabriella Pession, Kaspar Capparoni e Sergio Assisi. Una serie che, fin dalla sua prima messa in onda, è riuscita a entrare nel cuore degli spettatori grazie alle sue atmosfere romantiche e alle ambientazioni da cartolina.

La Rai punta proprio sull’effetto nostalgia e sulla forza della fiction italiana per riconquistare il pubblico del pomeriggio e provare a contrastare il successo delle soap straniere.

Adesso resta da capire se il ritorno di Capri – a venti anni dalla sua prima messa in onda – riuscirà davvero a cambiare certi equilibri televisivi.