Kate Middleton, il passo falso coi Bafta che delude profondamente

Kate Middleton potrebbe rinunciare ai Bafta per andare in vacanza coi figli. La sua assenza potrebbe rivelarsi un passo falso che deluderà molti

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton potrebbe saltare i Bafta, il prossimo 16 febbraio, nonostante la sua presenza era praticamente data già per scontata. Se la Principessa del Galles non dovesse presentarsi, la delusione sarà cocente per molti dei suoi sostenitori. Non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale.

Kate Middleton, il motivo per cui potremmo non vederla ai Bafta

Kate Middleton è tornata al lavoro quasi a tempo pieno. Questa settimana è andata in gita a Londra con una classe della scuola d’infanzia a sostegno di un progetto da lei stessa voluto. La Principessa del Galles è apparsa nel ruolo a lei più congenere, di mamma.

Le sue recenti apparizioni pubbliche però non indicano che Lady Middleton sia disponibile, come un tempo, a mettere come priorità la Corona sulla famiglia. Inoltre, ha deciso di non comunicare più ufficialmente i brand che la vestono, perché vuole che siano le sue azioni e non i suoi look a parlare di lei. Anche questa decisione è stata un grande cambiamento nell’approccio al suo lavoro di Corte.

In questo quadro, si inserisce la possibilità che Kate non partecipi al gala dei Bafta che si terrà il prossimo 16 febbraio, tradendo le aspettative di tutti, dato che qualche tempo fa era praticamente data per scontata la sua presenza.

Lo scorso anno non partecipò all’evento, perché era nel pieno delle cure contro il cancro. Per questo, sarebbe significativa la sua presenza a questa edizione.

Pare però che la Principessa del Galles sia restia all’idea di sfilare sul red carpet accanto a William. Il motivo riguarda la sua famiglia. A metà febbraio i suoi figli iniziano le vacanze. Infatti, secondo il sito ufficiale della Lambrook School nel Berkshire, dove vanno George, Charlotte e Louis, la scuola finirà il 14 febbraio. E non è previsto che gli alunni tornino prima del 24 dello stesso mese. Insomma, le vacanze coincidono con la serata dei Bafta.

Secondo indiscrezioni di Palazzo, Kate è incerta se partecipare all’evento di gala, perché vorrebbe guardarlo coi suoi bambini. Inoltre, durante le vacanze di solito Lady Middleton e famiglia si trasferiscono nella loro casa in campagna, Anmer Hall.

Come è stato più volte sottolineato, il cancro ha cambiato le priorità della Principessa che ora vuole godere ogni istante di vita dei suoi bambini e non vuole rinunciare a momenti emozionanti da condividere con loro. Anche se questo comporta trascurare alcuni doveri reali, come i Bafta.

Kate Middleton, l’assenza sarà una delusione

Infatti, i membri della Famiglia Reale sono soliti partecipare a questo evento. Negli ultimi anni, l’onere è toccato a William e Kate. Li abbiamo visti sfilare insieme sul red carpet nel 2019 e poi nel 2023. Mentre appunto lo scorso il Principe del Galles era solo mentre sua moglie combatteva la sua battaglia contro la malattia che non aveva ancora rivelato al mondo.

Se Kate dovesse rinunciare all’edizione 2025, la delusione sarà alta, comprensibile ma profonda. Anche perché l’evento è un’occasione in cui ha sfoggiato abiti da sera pazzeschi e poi si tratterebbe solo di una serata.