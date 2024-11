Kate Middleton, la folle passione che fa rabbrividire William

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha una passione che in pochi condividono e quando ne parla la prendono un po’ per folle, compreso suo marito William che ne è letteralmente agghiacciato. Eppure la Principessa del Galles ha confessato candidamente che pratica il suo hobby con qualsiasi clima, niente la può fermare. Si tratta del nuoto in acqua fredda.

Kate Middleton, elegante in pubblico, scatenata in privato

Kate Middleton in pubblico è sempre così elegante, a modo, senza mai un eccesso, sempre rispettosa di regole e protocolli, come abbiamo visto durante il Remembrance Day, anche se una tradizione l’ha ignorata. In settimana poi ha fatto di nuovo emozionare il mondo con il suo nuovo video dove annuncia il concerto di Natale, dunque un evento tranquillo che ha l’atmosfera delle famiglie in festa.

Se questa è la Kate che tutti conosciamo meglio, in privato è un vero maschiaccio, per usare un termine antiquato. È nota la passione della Principessa del Galles per lo sport in generale, per le attività all’aria aperta, ma si è tenuta per sé per lungo tempo uno dei suoi hobby preferiti che nemmeno William riesce a condividere con lei.

Kate Middleton, la passione un po’ folle

Lady Middleton ha raccontato nel podcast di Mike Tindall, marito di Zara, cugina di William, della sua passione per lo sport che i suoi genitori hanno promosso e alimentato.

“Ricordo sempre di essere stata attiva fisicamente, che si trattasse di camminare, scalare il Lake District, in Scozia o di nuotare fin da piccola. [ I miei genitori ] ci hanno sempre incoraggiati a essere fisicamente attivi e sportivi e ci hanno sempre incoraggiati a fare sport di squadra e a provare cose nuove”, ha raccontato la Principessa che a sua volta ha insegnato le stesse cose ai suoi tre bambini.

Fin qui nessuna novità. Infatti, Kate si è spesso cimentata in sport come la corsa, le regate in mare, il rugby, il tiro con l’arco. E quando è in competizione con Will, di solito lo batte sempre. A tal proposito ha aggiunto la Principessa: “Non credo che io e William siamo riusciti a finire una partita di tennis. Diventa una sfida mentale tra noi due”

In altre occasioni aveva anche raccontato di giocare spesso coi suoi bambini all’aria aperta, salta anche sul tappeto elastico con loro. Ma quello che ha confessato a Tindall è una vera e propria novità.

Kate ha ammesso: “Adoro nuotare nell’acqua fredda“, anche d’inverno e all’aperto. “Più è fredda, meglio è. Lo adoro. Un po’ al punto in cui William [dice] ‘Sei pazza’, è buio e piove“.

Malgrado il Principe sia un grande sportivo, proprio non riesce a seguire la moglie nel nuoto in acqua gelida, è un hobby che lo fa rabbrividire nel senso letterale del termine.