Kate Middleton interrompe le vacanze e ricompare per fare un annuncio

Kate Middleton si sta godendo le sue vacanze estive con la famiglia. Ma ha deciso di interromperle e di ricomparire in pubblico, anche se solo sui social per fare un importante annuncio che la riguarda.

Kate Middleton, perché ha interrotto le vacanze

Kate Middleton non ha partecipato più a nessun evento dalla finale di Wimbledon, ossia dallo scorso 13 luglio. La Principessa del Galles è volata a Cefalonia con William e i tre figli, da dove probabilmente è già tornata. Ma è ancora in vacanza, probabilmente si troverà nella sua casa di campagna, Anmer Hall, nel Norfolk.

Nel frattempo ha festeggiato i 12 anni di suo figlio George e sua figlia Charlotte ha accompagnato papà William a Basilea per assistere alla finale degli Europei femminili di calcio dove l’Inghilterra ha vinto.

Kate però – come detto – non si è più mostrata in pubblico. Fino ad ora. Infatti, ha deciso di ritornare brevemente al lavoro per dare sul suo profilo Instagram un importante annuncio che riguarda una delle attività che lei preferisce.

Kate Middleton, il nuovo video su Instagram

La Principessa del Galles ha voluto comunicare a tutto il mondo la sua soddisfazione per aver personalmente curato parte di una mostra che si tiene al V&A East Storehouse di Londra. Lei infatti ha scelto otto oggetti, presenti nel vasto archivio del museo, da esporre in un allestimento speciale.

Per dare questo annuncio ha scelto Instagram dove è stato postato un video con la seguente didascalia: “Dopo una visita a giugno, sto curando una mostra speciale al V&A East Storehouse. La collezione celebra creatori e artisti del passato e mostra come oggetti storici possano influenzare la moda, il design, il cinema, l’arte e la creatività odierna”.

Nella clip sono raccolte le immagini della visita che Kate ha fatto al museo lo scorso giugno, dove le sono stati mostrati alcuni pezzi lì conservati.

Tra gli altri oggetti scelti personalmente dalla Principessa per l’esposizione ci sono un acquerello raffigurante una radura nella foresta, opera dell’autrice di libri per bambini Beatrix Potter, una piastrella medievale di una chiesa del Somerset e una trapunta gallese realizzata a mano quasi 200 anni fa. Ma anche un vaso cinese in porcellana blu e bianca della dinastia Qing, risalente alla metà del XVII secolo e all’inizio del XVIII, una scultura di Clemence Dane raffigurante le sue mani, un album di fotografie d’infanzia appartenuto al padre di Beatrix Potter, Rupert Potter e un tutù decorato con foglie di edera.

Questo incarico ha dato molta soddisfazione alla Principessa del Galles che, come è noto, ha studiato storia dell’arte all’università e prima di sposare William aveva lavorato per un breve periodo in una galleria.

Kate Middleton accende l’entusiasmo

La mini mostra, che sarà visitabile fino all’inizio del 2026, ha suscitato l’entusiasmo dei sudditi e dei sostenitori di Kate.

I commenti al video condiviso da Kate sono pieni di ammirazione. “Questa è una notizia fantastica”, scrive qualcuno. E altri: “Che figata”; “è davvero incredibile, adoro quella mostra!”; “Splendida come sempre, ti amo Principessa del Galles. ❤️❤️❤️”; “È davvero fantastico! Quanto sono fortunate le persone che potranno vederlo di persona! Complimenti alla nostra Principessa del Galles 👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️”.