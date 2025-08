Kate Middleton torna all’arte e commuove Kensington Palace

Kate Middleton torna all’arte con Makers and Creators, una mostra curata in prima persona che commuove Kensington Palace e svela la sua anima creativa

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Kate Middleton

A volte basta un gesto silenzioso per parlare più forte di mille parole. Così ha fatto Kate Middleton, che ha interrotto la sua pausa estiva in famiglia per firmare uno dei momenti più personali e intensi della sua agenda pubblica. La Principessa del Galles è tornata al centro della scena non per un impegno istituzionale qualsiasi, ma per inaugurare una mostra da lei stessa curata, all’interno del nuovo spazio del V&A East Storehouse, a Stratford, Londra. Un ritorno alle origini, all’amore per la storia dell’arte, che ha emozionato Kensington Palace e tutti coloro che da sempre seguono con affetto il suo percorso.

Kate Middleton e l’arte: una passione mai dimenticata

La mostra si intitola Makers and Creators, e più che una semplice esposizione, è un racconto intimo e corale. Ogni pezzo è stato scelto personalmente dalla principessa con lo scopo di tessere un filo tra passato e presente, tra creatività antica e ispirazione contemporanea. Dai tessuti vittoriani di Morris & Co. agli oggetti quotidiani come un quilt gallese ottocentesco, fino a tesori d’oriente come una porcellana cinese della dinastia Qing, l’allestimento rivela una sensibilità autentica, costruita negli anni e tornata in superficie con discrezione e grazia.

Kate, che ha studiato Storia dell’Arte all’Università di St. Andrews, ha voluto tornare alle sue radici con un gesto che va oltre la rappresentanza: “Una collezione di oggetti può creare una narrazione, sia sul nostro passato che come ispirazione per il futuro”, ha scritto nel messaggio che accompagna la mostra. L’emozione è stata palpabile anche tra i visitatori e lo staff del museo: la principessa ha partecipato attivamente alle fasi di preparazione dell’evento, visitando il museo già a giugno per conoscere i processi di conservazione e curatela.

Kensington Palace si emoziona: il ritorno della Kate più autentica

Dietro a questo progetto c’è una Kate Middleton diversa da quella dei salotti istituzionali, più libera, più vicina a se stessa. Makers and Creators è una selezione che parla di lei: tra le opere figura anche un acquerello della scrittrice e illustratrice Beatrix Potter, sua parente alla lontana, insieme a una foto d’infanzia del padre di Potter, Rupert, e a un costume di scena del Royal Ballet indossato nel 1960 dalla ballerina Diana Vere. L’arte come mezzo per raccontare storie, ma anche come specchio della propria identità.

Il direttore del V&A, Dr. Tristram Hunt, ha raccontato a Hello! l’entusiasmo della principessa per l’iniziativa: “Ha una vera passione per gli oggetti, per i processi di realizzazione, per la possibilità di aprire al pubblico ciò che normalmente resta nascosto. Non è stato un gesto simbolico, ma un impegno reale”. Kate, che dal 2018 è la prima patrona reale del V&A, conosce ogni dettaglio della collezione, e l’ha trasformata in una narrazione avvolgente che riflette perfettamente il suo stile sobrio e colto.

L’esposizione sarà aperta fino al 2026 all’interno del percorso permanente gratuito del V&A East Storehouse, ed è già diventata una delle tappe più visitate del nuovo polo culturale. Una mostra che non si limita a esporre, ma che invita a riflettere su ciò che ci rende creatori di significato, sulle storie racchiuse negli oggetti, e sulla memoria che ogni forma d’arte porta con sé.