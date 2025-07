Kate Middleton ha infranto le regole a Wimbledon con quelle lacrime

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton non è una semplice appassionata di Wimbledon, ne è la patrona e come tale ci si aspetta che arrivi per i match finali a premiare i vincitori. La Principessa del Galles è sempre stata impeccabile in questo ruolo, anche se è capitato anche a lei infrangere il protocollo e compiere gesti eclatanti, non previsti dall’etichetta. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, quando la vedremo a Wimbledon

Dopo le preoccupazioni suscitate dal suo forfait al Royal Ascot, Kate Middleton ha fatto due meravigliose apparizioni questa settimana in occasione del viaggio di Stato in Gran Bretagna di Emmanuel e Brigitte Macron. La prima per accogliere la coppia presidenziale arrivata a Londra, dove ha sfoggiato l’iconica giacca di Dior, la più amata dalle teste coronate. La seconda al banchetto di Stato al Castello di Windsor, dove ha indossato un abito rosso con cappa di Givenchy.

Adesso la Principessa del Galles è attesa a Wimbledon. Di solito, Kate si manifestava nel royal box per assistere ai match più importanti o quelli giocati da tennisti britannici. E poi naturalmente ricompariva per le partite finali per premiare i vincitori.

Quest’anno però ancora non si è fatta vedere al torneo di tennis. Dunque, è probabile che comparirà solo nel weekend, per la conclusione dell’edizione di quest’anno.

Questa riduzione della sua presenza è una conseguenza molto probabilmente del cancro che l’ha colpita nel 2024. Infatti, come per il Royal Ascot, Kate sta limitando il numero degli eventi cui partecipa. Infatti, la Principessa del Galles ha più volte ribadito che quest’anno doveva essere di equilibrio. E come recentemente ha ricordato, al termine della terapia non è possibile ritornare subito alla normalità.

Questo dovrebbe essere il motivo che l’ha tenuta lontano dai campi da tennis, considerando anche il fatto che nel mentre c’è stata la visita di Stato dei Macron, ben più strategica di Wimbledon. Comunque, salvo rinunce dell’ultima ora, Kate è attesa per il weekend, probabilmente sarà in compagnia di uno dei suoi figli o magari dei due più grandi, George e Charlotte.

Kate Middleton, quando ha infranto il protocollo a Wimbledon

Kate, come detto è la patrona di Wimbledon dal 2016, e come tale sa come comportarsi e come vestirsi durante questo evento. Eppure anche lei ha infranto il protocollo, almeno un paio di volte.

In una occasione si è presentata al royal box col cappello, accessorio sconsigliato dal dress code del torneo perché limita la visuale di chi è seduto dietro.

Ma un’altra volta ha compiuto un gesto più eclatante. Nel 2023, incaricata di consegnare i trofei ai vincitori e ai secondi classificati, Kate si trovò a consolare la tennista Ons Jabeur che aveva perso la finale. L’atleta si trovava in un momento molto difficile e al momento della premiazione non riuscì a trattenere le lacrime. Le due donne si scambiarono alcune parole, la Principessa cercò di incoraggiarla e alla fine, infrangendo il protocollo di Palazzo, la strinse in un caloroso abbraccio.

La tennista raccontò in seguito: “Ovviamente, è stata molto gentile. Non sapeva se poteva abbracciarmi o no. Le ho detto che gli abbracci sono sempre benvenuti da parte mia”. E questo pose fine ai dubbi di Kate.