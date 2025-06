IPA Camilla d'Inghilterra

Re Carlo III ha deciso di partecipare a tutte le giornate del Royal Ascot 2025, accompagnato dalla moglie Camilla e da diversi membri della Famiglia Reale Inglese. Infatti, anche se Kate Middleton ha deciso di non partecipare alla manifestazione sportiva, altri volti della Monarchia hanno deciso d’accompagnare il sovrano in questo suo impegno ufficiale.

Nella giornata di chiusura del Royal Ascot, il 21 giugno 2025, Carlo III è stato accompagnato dalla moglie Camilla e dalla Principessa Eugenia, che ha sbaragliato la concorrenza con un abito arancione, che la faceva apparire più raggiante che mai.

Regina Camilla, ancora in bianco

Carlo III è apparso di buon umore e in buona salute nelle sue diverse partecipazioni al Royal Ascot 2025, malgrado le recenti dichiarazioni del figlio Harry d’Inghilterra che hanno messo in allarme i suoi sudditi sul suo stato di salute. Il figlio minore del sovrano, infatti, ha svelato che non è a conoscenza di quanto resti ancora a suo padre da vivere, visto il tumore che gli è stato diagnosticato nel 2024.

Accanto al Re, anche Camilla è apparsa luminosa con dei look sempre eleganti e ricercati. Per l’apertura della manifestazione sportiva, la Regina ha scelto un look verde, che la faceva spiccare, mentre nel secondo giorno la sovrana ha optato per un abito in una tonalità chiara di grigio.

Dopo questi due giorni in cui Camilla si è mostrata ai sudditi con dei look colorati, in seguito la sovrana ha deciso di presenziare all’evento con degli outfit total white, che donavano luce alla sua figura. Anche per la giornata conclusiva della manifestazione la Regina ha scelto un outfit bianco, composto da una gonna a pieghe e una blusa con scollo dritto centrale. La Regina ha completato il suo look con un grande cappello nero, adornato da una striscia di tessuto e da un fiore bianco.

La sovrana ha indossato anche un paio di scarpe in tinta col tacco basso e sulla sua giacca era appuntata una sorprendente spilla in oro bianco e diamanti, parte del Tesoro della Corona Inglese. Si tratta della Rothschild Diamond Watch Brooch, appartenuta alla Regina Mary. Il gioiello è composto da un fiocco superiore e da un decoro floreale inferiore, collegati da due linee di diamanti.

Eugenia di York, il look colorato

Malgrado la Regina Camilla abbia sfoggiato un favoloso gioiello della Corona Britannica nella giornata conclusiva del Royal Ascot 2025, un’altra donna della Famiglia Reale Inglese le ha rubato la scena con un look che illuminava il suo incarnato. Si tratta della Principessa Eugenia che ha preso parte alla manifestazione sportiva, in compagnia del marito Jack Brooksbank.

IPA

La figlia di Andrea di York ha indossato, per l’occasione speciale, un look in una tonalità accesa di arancione. Si trattava di un abito con la parte superiore aderente, taglio in vita e gonna svasata. Il vestito aveva un oblò sulla scollatura e delle maniche appena accennate. La Principessa ha accompagnato il suo look con un cappellino in tinta e un paio di scarpe col tacco color carne. Anche il 20 giugno 2025 Eugenia di York è stata presente alla manifestazione sportiva insieme alla madre Sarah Ferguson.