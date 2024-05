Raiven all’Eurovision 2024, chi è la cantante della Slovenia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel panorama musicale europeo, pochi eventi suscitano l’entusiasmo e la curiosità come l’Eurovision Song Contest. Per l’edizione 2024, che si terrà nella vibrante città di Malmö, in Svezia, la Slovenia punta forte su una giovane artista che ha già catturato l’attenzione sia a livello nazionale che internazionale: Raiven. Con il suo stile unico e la sua presenza scenica, Raiven non è solo una cantautrice e arpista, ma una vera forza della natura musicale. Scopriamo chi è la talentuosa rappresentante slovena che porterà il brano Veronika sul palcoscenico dell’Eurovision.

Raiven all’Eurovision 2024, chi è la cantante slovena

Sara Briški Cirman, meglio conosciuta con il suo nome d’arte Raiven, ha avviato il suo percorso musicale all’età di soli quattro anni, quando ha preso parte al quartetto musicale di Lubiana.

Crescendo, ha affinato le sue abilità musicali frequentando il Conservatorio di Musica e Balletto di Maribor, specializzandosi in arpa, canto e jazz. Raiven ha proseguito i suoi studi presso l’Accademia della Musica di Lubiana, dove si è diplomata nel 2015, ottenendo riconoscimenti per il suo talento nel campo della musica classica.

Raiven ha fatto il suo debutto sotto questo pseudonimo nel 2014 con il singolo Jadra, seguito da una serie di successi che hanno consolidato la sua reputazione nell’ambito musicale sloveno. Il suo talento è stato riconosciuto in numerose occasioni, incluso il secondo posto alla finale dell’EMA, il programma di selezione sloveno per l’Eurovision Song Contest, nel 2016. Nonostante non abbia vinto, la sua presenza scenica e la sua voce hanno lasciato un’impressione indelebile.

Oltre la musica: vita privata e curiosità

Nonostante la sua crescente fama, Raiven mantiene una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata, focalizzandosi principalmente sulla sua carriera musicale. Su Instagram, dove è seguita da migliaia di persone, Raiven condivide momenti della sua vita artistica, rivelando anche il suo lato più personale e spontaneo.

Raiven è un’autentica “alchimista musicale”, una definizione che cattura la sua capacità di fondere generi e influenze in un unico, coinvolgente sound. La sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 non è solo un traguardo nella sua carriera ma anche un’opportunità per mostrare al mondo la ricchezza della cultura musicale slovena.

Mentre noi siamo pronti alla prima serata si semifinali dell‘Eurovision in onda il 7 maggio, Raiven si prepara a portare tutto il suo carisma e talento sul palco di Malmö. Con Veronika, promette di offrire uno spettacolo che sarà ricordato come uno dei momenti salienti di Eurovision 2024.

Raiven e il brano “Veronika”

Il 20 gennaio 2024, Raiven ha presentato tra gli altri brani la sua canzone Veronika, che porta sul palco un mix affascinante di influenze musicali moderne intrecciate con elementi di folklore sloveno.

La canzone, interamente in sloveno, è stata selezionata dalla televisione nazionale RTVSLO e si ispira a una figura storica slovena: Veronica di Desenice, nota per essere stata la prima donna in Slovenia accusata di stregoneria. La leggenda racconta che il suo omicidio fu ordito dal suocero, che la considerava socialmente inadatta per il figlio.

Veronika è stata composta dalla stessa Raiven in collaborazione con Peter Khoo, Martin Bezjak e Danilo Kapel, su testi scritti da Bojan Cvjetićanin, Klavdija Kopina e Raiven. La canzone è una produzione della Virgin Music Group e si distingue per la profondità emotiva del suo testo, che esplora temi di isolamento, ricerca di pace e la lotta interiore con i propri demoni. La narrazione del brano è intima e potente, riflettendo la lotta di Veronika contro le ingiustizie subite.

Il testo di Veronika si avventura nei pensieri più reconditi del personaggio, esplorando il dolore e la solitudine attraverso immagini poetiche di riflessioni nell’acqua e richiami silenziosi di aiuto.

Le parole sono un invito alla riflessione sulla propria identità e sulle paure che ognuno porta dentro di sé, offrendo allo stesso tempo un messaggio di resilienza e liberazione. Questa combinazione di melodia avvolgente e liriche significative promette di fare di Veronika un punto saliente dell’Eurovision Song Contest 2024, mettendo in luce non solo le qualità vocali di Raiven ma anche la sua profondità come artista.