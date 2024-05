Marcus & Martinus all’Eurovision 2024, chi è il duo della Svezia

Fonte: Getty Images Marcus & Martinus

Finalista di diritto a questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2024 in quanto Paese ospitante, la Svezia è pronta per portare sul palco della Malmö Arena Marcus & Martinus, il duo di gemelli che già da tempo ha un enorme successo nazionale e non solo. Una scelta ottima seppur inconsueta, considerando che i cantanti sono di origine norvegese. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono Marcus & Martinus

Marcus & Martinus, conosciuti anche come gli M&M, sono un duo musicale norvegese che ha iniziato la carriera nel 2012. I due sono gemelli, Marcus e Martinus Gunnarsen, e sono originari di Trofors, città in cui sono nati il 21 febbraio 2002.

La loro carriera inizia all’età di soli dieci anni. Nel 2012 partecipando all’undicesima edizione del Melodi Grand Prix Junior, concorso canoro norvegese per giovani talenti che vincono grazie al brano To dråper vann. Nel 2015 debuttano con il loro disco d’esordio intitolato Hei, amatissimo dal pubblico tanto da entrare nella top 40 norvegese e svedese.

Ottenuto questo successo incredibile, il duo continua a produrre brani vincenti come Girls, Elektrisk, Heartbeat, tutti tratti dal loro secondo album in studio, il primo in lingua inglese, Together. Nel 2017, dopo essersi esibiti il 14 luglio per il 40esimo compleanno di Vittoria di Svezia con la loro canzone scritta appositamente per lei, On This Day, pubblicano il terzo album intitolato Moments.

Nel 2023 provano per la prima volta a classificarsi per l’Eurovision partecipando al Melodifestivalen in Svezia con il brano Air, arrivando però secondi dietro a Loreen. Quest’anno, però, le cose sono andate diversamente: hanno partecipato una seconda volta con un brano intitolato Unforgettable, aggiudicandosi il diritto di rappresentare la Svezia a questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Cosa cantano Marcus & Martinus al “Eurovision Song Contest 2024”

L’Eurovision è da sempre un palco fortunato per la Svezia, che ha debuttato nella competizione nel 1958 e partecipando ben 62 volte, ha ottenuto sette vittorie. La più famosa è sicuramente quella degli ABBA, che nel 1974 sono volati al primo posto della classifica con Waterloo.

Ora, a 50 anni dalla vittoria di uno dei gruppi svedesi più amati dal pubblico internazionale, a salire sul palco della Malmö Arena in rappresentanza della Svezia ci saranno i Marcus & Martinus. La loro canzone in gara è Unforgettable, un brano che parla di una amore difficile e di una donna impossibile da dimenticare e allontanare, nonostante il protagonista sia ben consapevole di quanto starle accanto possa essere pericoloso. Una canzone che in molti hanno etichettato come molto semplice, pop, ma che entrambi i gemelli, in un’intervista non hanno considerato come qualcosa di negativo: “Molte persone vedono l’Eurovision come uno spazio per essere diversi. Ma allo stesso tempo facciamo musica pop, ed è quello che siamo.”

Quello che è certo, è che entrambi hanno l’obiettivo di esibirsi in una performance difficile da dimenticare, che tenga gli spettatori attaccati allo schermo: “ Volevamo che fosse grande, che sembrasse emozionante e bello. Non vogliamo che nessuno vada in bagno mentre siamo in TV.” La Svezia, nonostante sia una finalista di diritto, si esibirà comunque insieme agli altri artisti durante la prima semifinale che si terrà martedì 7 maggio.