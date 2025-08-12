Chic e di carattere, le infradito Havaianas che puoi indossare in ogni occasione sono in offerta

Getty Il modello iconico di infradito Havaianas

In estate vogliamo essere comode, indossare capi e accessori che ci facciano stare bene, che siano versatili e che riescano a donare un tocco di carattere al nostro look. Proprio come le iconiche infradito di Havaianas, ma rivisitate in una versione più chic.

Si tratta del modello Flash Urban, che si distingue per una chiusura alla caviglia, grazie a un apposito cinturino che va a incrociarsi con quello che rimane tra le dita del piede: confortevoli, eleganti e con un design che si adatta a tutte le situazioni, ora le possiamo acquistare a un prezzo piccolo e molto conveniente.

Come abbinare le Havaianas Flash Urban

Ci sono accessori che sono iconici, senza tempo: proprio come i sandali di Havaianas, super comodi e utilizzati in tantissime occasioni diverse.

Il modello Flash Urban presenta uno stile più chic e glamour, grazie al design dei cinturini che vanno ad abbracciare il piede e la caviglia, ma anche per il colore: in questo caso il modello è ballet rose golden blush, che regala un tocco di luminosità a ogni look.

Le infradito si possono abbinare con tutto: a dei pantaloni larghi e lunghi, oppure a un mini-dress per un’uscita serale, oppure sono fantastici con un kimono da spiaggia, per chi ama prolungare il tempo al mare, fermandosi anche per un aperitivo.

E per chi sogna di osare un po’, si possono indossare anche come accessorio con un abito elegante: i mix and match di stile sono super cool, basta non avere paura di sperimentare quando si creano abbinamenti fantasiosi.

Insomma, questi sandali stanno bene davvero con tutto, in più sono comodi, belli da vedere e hanno un design alla moda.

Cosa sapere sulle Havaianas Flash Urban: il sandalo iconico e chic

Per chi vuole coniugare comfort ed eleganza, ma anche per tutti coloro che non vogliono rinunciare a un tocco di carattere, le infradito Havaianas Flash Urban sono la scelta perfetta. Sono le scarpe per tutte noi che desideriamo comprare accessori che possano adattarsi alle occasioni più disparate. Le possiamo indossare la mattina e le teniamo addosso fino a sera tardi.

Sono state progettate per essere le scarpe comode anche per una passeggiata; infatti, presentano una suola in gomma flessibile che ha il vantaggio di adattarsi al movimento del piede. Inoltre, i cinturini si avvolgono intorno al tallone, aspetto non banale dal momento che questo le rende perfette per camminare tutto il giorno.

Oltre a tutto questo presentano un design particolare, che le rende diverse dalle solite infradito Havaianas, senza rinunciare a quel mood che trasmette il brand: fatto di leggerezza, comodità e glamour.

I cinturini sono in PVC, un materiale di qualità che promette di durare e resistere a lungo, mentre la suola in gomma regala flessibilità alla camminata e sostegno.

Si puliscono facilmente con una spugna, acqua e sapone. E si presentano in colorazioni favolose, come questo stupefacente rosa gold. Iconiche, eleganti e intramontabili: le infradito Havaianas Flash Urban sono la scelta giusta per chi ama capi pratici, versatili, ma al tempo stesso chic.

