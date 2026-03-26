iStock Pulizia del frigorifero

Il frigorifero è uno di quegli angoli della cucina che puliamo il meno possibile. Non per pigrizia, ma perché richiede tempo: svuotarlo tutto, smontare i ripiani, passare il panno in ogni punto, rimontare. E intanto i residui di frutta e i liquidi lasciati dai cassetti della verdura (o di eventuali salse) si accumulano in silenzio, incrostandosi su vetro e plastica finché non diventano un problema. Un trucco che sta girando molto sui social, però, promette di semplificare parecchio le cose, e quel che serve è già in un cassetto della cucina: la pellicola trasparente.

Perché mettere la pellicola in frigorifero?

Coprendo i ripiani con uno strato di pellicola trasparente, lo sporco non finisce direttamente sul vetro o sulla plastica, ma finisce sulla pellicola. E quando è il momento di pulire, non è necessario strofinare né smontare nulla: si rimuove la pellicola, si butta e se ne applica una nuova.

I punti dove questo trucco funziona di più sono i ripiani principali, i cassetti di frutta e verdura, dove i liquidi si accumulano con una certa costanza, e le mensole interne dello sportello, dove le salse e i condimenti lasciano quasi sempre qualche traccia. Sono esattamente le zone più fastidiose da pulire, perché lo sporco si incolla e richiede tempo e fatica per venire via. In più, la pellicola crea una barriera tra i ripiani e gli alimenti che tendono a rilasciare liquidi o odori forti.

Come usare la pellicola in frigorifero

Prima di applicarla, il frigorifero deve essere pulito. Questo è il passaggio che non si può saltare: se la superficie non è asciutta e igienizzata, la pellicola non aderisce bene e il trucco perde gran parte della sua efficacia. Quindi prima si svuota tutto, si passa con un panno umido e un detergente delicato, si asciuga con cura.

Una volta che i ripiani sono pronti, si ritagliano le porzioni di pellicola della misura giusta (meglio abbondare un pochino piuttosto che fare pezzi troppo piccoli) e si applicano con calma, cercando di eliminare bolle d’aria e pieghe. Non serve essere precise al millimetro, ma una superficie ben stesa funziona meglio e ha un aspetto più ordinato.

L’operazione richiede davvero pochi minuti, e da quel momento in poi la gestione quotidiana del frigorifero cambia. Quando la pellicola è visibilmente sporca o appiccicosa, si cambia: in genere ogni due o tre settimane è sufficiente, ma dipende da cosa si mette dentro il frigorifero.

Il trucco furbo per tenere pulito il frigo

Il frigorifero andrebbe pulito con più regolarità di quanto facciamo, ma viene spesso rimandato proprio perché smontarlo e rimontarlo richiede impegno. Con la pellicola, quella parte del lavoro si riduce moltissimo.

Certo, anche usando la pellicola non possiamo rimandare in eterno la pulizia profonda, perché ogni tanto va fatta comunque. Ma tra una pulizia e l’altra, resta in ordine molto più facilmente. Se cola un po’ di liquido, non si incrosta: possiamo rimuoverlo in pochi secondi, e anche i ripiani sembrano sempre più curati, e aprire il frigo, cosa che facciamo decine di volte al giorno, diventa un’esperienza leggermente più piacevole.