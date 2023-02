Heather Parisi a Madonna: “Non sono meglio io, invecchiata senza chirurgia?”

Fonte: Getty Images Madonna la trasformista: look ed esibizioni iconiche della regina del pop

Che Heather Parisi non le mandi mai a dire, è cosa risaputa. La (ex) show girl più amata d’Italia, dai suoi account social lancia ormai strali al mondo intero. Dalla Cuccarini ai pro-vax, dal Governo italiano a quello di Hong Kong, dal premio Nobel al ristoratore sotto casa, il suo account Instagram è diventato la cassa mediatica del suo pensiero.

E capita così che anche nell’affair Madonna, montato in maniera esponenziale in questi giorni, da noi passato un po’ inosservato causa Sanremo, ovvero la sua apparizione ai Grammy con i connotati deformati dal botox (e noi che pensavamo fossero filtri di Instagram), Heather ha detto la sua.

Perché vuole il destino che siano italo-americane entrambe, quasi coetanee (classe 1960 Heather, 1958 Madonna), ballerine bravissime, icone di una generazione ma invecchiate in maniera totalmente diversa. L’una strenua sostenitrice della “natura che deve fare il suo corso”, l’altra aggrappata in maniera ormai quasi commovente – da madonnara non posso dire patetica- all’immagine di un tempo. I toy boy giovanissimi, il bisogno di continuare a scioccare con pose e mise sfacciatamente sexy, anche a 59 anni, ne sono la dimostrazione.

E così Heather ha semplicemente pubblicato sul suo profilo due foto di loro due, oggi, e scritto accanto:

“Lasciarsi invecchiare con grazia è molto più bello della chirurgia plastica.

Madonna 64 — Myself 63”

Vero che è Madonna, a quasi 60 anni, si cimenta in un nuovo tour mondiale per celebrare i suoi 40 anni di carriera. Botox o non botox: chapeau alla regina del pop!