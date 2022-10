Madonna è (ancora) la regina delle provocazioni: il topless su Instagram

Fonte: IPa Madonna, 40 anni di provocazioni

Sono ormai quarant’anni che Madonna non segue alcuna regola, scritta o non scritta, e stupisce con le sue continue provocazioni che l’hanno resa la regina del pop ma anche della trasgressione.

Era, infatti, il 1984 quanto l’allora ventiseienne Lady Ciccone per la prima volta scosse la morale dei benpensanti con il suo brano (ad oggi ancora tra i più famosi) Like a Virgin, dal testo allusivo che secondo alcuni istigava al sesso prima del matrimonio.

Like a Virgin, il cui iconico videoclip è stato girato tra Venezia e New York, è la canzone che ha segnato l’ascesa di Madonna oltre che uno dei brani che ha cambiato la musica contemporanea.

L’ultima trasgressione di Madonna: il topless su Instagram

Da Like a Virgin a oggi Madonna (al secolo Madonna Louise Veronica Ciccone) ha cambiato più volte look e pelle ma la sua voglia di trasgredire è rimasta intatta. A dimostrarlo solo le recenti stories che la sessantaquattrenne di origini italiane (Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio, i nonni, erano abruzzesi) ha pubblicato su Instagram dove si è immortalata in scatti decisamente osé, in topless, in cui mostra il suo seno coperto (in minima parte) solo da emoji di caramelle.

Capelli rosa, viso super liftato – tra filtri e aiutini chirurgici – e sguardo sempre seducente, la pop star ha sfidato le regole dell’Instagram dimostrando si essere ancora più sexy mai e sfoggiando un fisico da far invidia a chiunque.

Dea dell’eccesso, la cantante proprio sui social dà il meglio di sé con post sempre sopra le righe e al contempo – da istrione qual è – rivelando anche il suo lato più tenero e materno quando si tratta di festeggiare o parlare dei suoi adorati sei figli: Rocco Ritchie, 22 anni, e David Banda, 17 anni, figli anche di Guy Ritchie; Lourdes Leon, 26 anni, avuta dalla relazione Carlos Leon; figlie Mercy, 16, e le gemelle Estere e Stella.

Madonna: 40 anni di carriera e di eccessi pop

Era il 1982 quando Madonna pubblica il suo primo singolo, Everybody, e da allora ogni decennio è stato caratterizzato, anche, dalle sue provocazioni. Dopo Like A Virgin Madonna negli anni ’80 non ha più smesso di provocare tra allusioni, doppi sensi, ironia e divertimento a partire dal brano Like a Prayer che, oltre a un enorme successo, ha collezionato anche accuse di blasfemia.

Gli anni ’90 sono stati contraddistinti da una Madonna più sexy che mai, una sorta di Marilyn Monroe senza filtri tutta bustini con coppe a cono (la cui tendenza si deve a Jean Paul Gautier) e stravaganze.

Tra il 1992 e il 1993 Madonna dà libero sfogo alla sua indole libertina tra biografie senza filtri, come il libro Sex, e film al limite dell’erotismo di grande successo.

Gli anni 2000 si aprono con il bacio saffico che Madonna si scambia agli MTV Music Awarfs con le due sue eredi pop, ex idoli delle teenager, Britney Spears e Cristina Aguilera. Bacio che è stato anche bissato di recente nel giorno del matrimonio della Spears dove Madonna era tra gli ospiti d’onore insieme, tra gli altri, a Donatella Versace e Paris Hilton.

Nel 2018 il compleanno per i 60 anni di Madonna è stato un vero e proprio evento della durata di tre giorni a Marracash ma quello dei 64, festeggiato in Sicilia a metà agosto scorso, non è stato certo da meno. Chi, d’altronde, se non Madonna merita di auto festeggiarsi come una Regina?