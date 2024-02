Fonte: ANSA Madonna, cosa aveva detto sulle donne

L’opinione degli altri non l’ha mai nemmeno sfiorata: provocatoria, all’avanguardia, sempre un passo avanti a tutti. Impossibile non immaginare subito chi si cela dietro a queste poche parole, perché la mente corre subito a lei: Madonna Louise Veronica Ciccone. Per tutti solo Madonna.

Pop star, donna che non si è mai piegata a nulla, sperimentatrice, se ne è fregata sempre: di tutto, di quello che pensavano gli altri, di creare scandalo. Cose che ha fatto spesso, contribuendo in maniera decisa a riscrivere l’essere donna e la femminilità.

Le parole che ha usato in un’intervista rilasciata a Cannes nel 1991 sono profetiche e all’avanguardia, sono un manifesto per tutte noi e sono concetti di cui andare fiere. Una dichiarazione sulle donne forti e sull’importanza di lasciare andare chi non ci vuole così, parole che ci rappresentano in pieno e che rivendichiamo con forza. Perché siamo così, anche quando mostriamo le parti più fragili di noi. Anzi, soprattutto in quei momenti. E se non piace la nostra anima, allora non possiamo fare altro (per noi e per l’altra persona) che lasciare andare.

Madonna e il manifesto per tutte le donne

Era il 1991, a Cannes c’era il Festival e una straordinaria Madonna era lì per la promozione del film documentario girato durante il Blond Ambition Tour: A letto con Madonna.

Capelli corvini, trucco da diva d’altri tempi, la pop star aveva rilasciato un’intervista a RTS – Radio Télévision Suisse e le sue parole risuonano ancora oggi come potenti, rivoluzionarie e un vero e proprio manifesto della sua forza e di ciò che dobbiamo fare per rivendicare la nostra felicità.

L’intervistatrice le chiede: “Gli uomini hanno paura delle donne forti, sei d’accordo?”. Una domanda alla quale la cantante non esita a rispondere: “Che gli uomini abbiamo paura delle donne? Alcuni uomini hanno paura delle donne: gli uomini deboli hanno paura delle donne forti. Ma gli uomini forti non hanno paura delle donne forti”.

Parole cristalline, che sotto nascondono altro: cosa significa essere forti, essere capaci di venire a patti con le proprie emozioni e non averne paura. Donne che sanno amare, ma anche smettere di farlo senza che questo porti strascichi di violenza e dolore.

Donne che possono fare paura, perché appaiono molto più risolute, perché sono scese a patti con le proprie fragilità e con i propri dubbi, che non abbassano la voce, ma ripetono in maniera cristallina e chiara quali sono i diritti che non possono più aspettare. I loro e quelli di tutti coloro che ne hanno bisogno.

Donne che fanno paura, sì, ma solo agli uomini deboli. Perché quelli forti ne riconoscono i tanti pregi e le innumerevoli sfumature.

Madonna, quando bisogna dire addio

Ovviamente, durante l’intervista, non poteva mancare una domanda sulla sua vita privata: “Questo è un problema che di trovi ad affrontare?” le è stato chiesto, sottolineando che lei è una donna forte. Madonna ha replicato: “Sì e incontro uomini deboli”. Poi ha aggiunto la frase più importante di tutte, una riflessione di cui tutte dovremmo fare tesoro e farla diventare il nostro motto per tutta la vita: “Se non riescono ad accettarti come sei allora devi dirgli addio”.

Una frase che racchiude tutto il senso dell’essere una donna forte, una donna che mette per prima il suo animo, il suo essere e i propri valori, che è sé stessa, non ha paura di esserlo, anche a costo di dover lasciare andare una persona, una storia, una relazione. Ma anche un’amicizia o un legame. Perché la felicità, non solo la sua, è più importante di tutto.

E, oltre 30 anni dopo, quelle parole sono ancora rivoluzionarie e importanti, un memo da tenere sempre presente.