Re Carlo, Camilla gli ruba la scena in Canada tra perle preziose e l’abito-sgarbo

Camilla ruba la scena a Carlo in Canada e lancia messaggi al veleno a Meghan Markle mentre ribadisce il suo ruolo di Regina consorte

Re Carlo e Camilla hanno concluso la loro visita lampo in Canada, appena due giorni di trasferta durante i quali la Regina consorte si è fatta notare per più di un motivo.

Re Carlo, la frecciatina di Camilla contro Meghan Markle

Re Carlo e Camilla sono appena tornati da quello che è il loro primo viaggio in Canada da Sovrani. Si è trattato di una brevissima visita di Stato altamente significativa, visto il contesto politico del momento.

Non solo, Sua Maestà con la sua presenza ha rinsaldato i rapporti con il Canada, Paese del Commonwealth, ma ha anche voluto dare un preciso messaggio a Donald Trump e alle sue mire espansionistiche verso il “suo vicino di casa”. Come è noto, il Tycoon vorrebbe annettere il Canada agli Stati Uniti.

Mentre Carlo svolgeva questi delicati compiti al suo fianco c’è sempre stata sua moglie Camilla, perfetta Regina consorte che sa stare al suo posto, senza troppo offuscare il marito. Anche se la Sovrana in questa breve trasferta non ha mancato di dire la sua, usando il potere dei look.

Camilla infatti è arrivata in Canada sfoggiando uno dei suoi abiti formali. Il primo outfit era composto da un vestito rosa confetto, di Anna Valentine, tra le sue stiliste preferite, che ha abbinato a un paio di Chanel. Un look bon ton quanto si conviene a una Regina consorte che non deve eccedere nella originalità.

Camilla si è attenuta al dress code di Corte e non ha sbagliato di una virgola, se non fosse che questo particolare abito ha un significato speciale. Infatti, è lo stesso indumento che ha indossato al matrimonio di Harry e Meghan Markle nel 2018. È passata alla storia la foto di Re Carlo all’uscita della chiesa con la consuocera Doria Ragland, mamma di Meg, e Camilla con indosso il famoso abito rosa.

La scelta della Regina di replicare l’outfit al suo arrivo in Canada sembra una frecciatina ai Duchi del Sussex che continuano a accusare Carlo e il resto della famiglia di maltrattamenti non meglio definiti. Insomma, Camilla fa sapere ai Sussex che loro non dimenticano la sofferenza e le preoccupazioni che col loro comportamento hanno causato e che non hanno paura di affrontarli o di ricordare il passato.

Re Carlo, le perle di Camilla

La Regina ha poi proseguito con questo linguaggio simbolico con le perle che ha indossato prima di lasciare il Canada. Camilla ha optato come ultimo look per un abito bluette, tendente al viola con cappello a tesa larga coordinato.

La Sovrana l’ha impreziosito con una collana di perle composta da quattro fila. Camilla adora le perle e per lei hanno un significato sentimentale, ma le perle rappresentano anche uno status regale. Il loro fascino intramontabile e la loro versatilità le rendono un capo indispensabile per ogni occasione, dagli impegni ufficiali diurni ai banchetti di Stato.

Con le perle Camilla sancisce il suo ruolo non di semplice moglie di Re Carlo, ma di Regina consorte, una posizione che decenni fa appariva impossibile per lei.